Главного "вагнеровца" обоснованно обвиняют в мошенничестве против Штатов

Федеральная служба расследований официально объявила в розыск великого бенефициара путинского режима евгения пригожина, недавно удивившего мировое сообщество заявлением относительно вероятного участия Запада в громком убийстве "вагенровца" Нужина.

Как в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства, за "председателя" владельца частной военной компании "Вагнер" обещают вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов. Эти деньги будут переданы лицу, предоставившему информацию о пригожине, которая в дальнейшем поможет привлечь его к ответственности и аресту.

В ФСБ отмечают, что евгений пригожин подозревается в сговоре с целью препятствования и уничтожения законных функций Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, а также Государственного департамента Штатов.

пригожин официально объявлен в федеральный розыск

"Это произошло в Вашингтоне, округ Колумбия, с начала 2014 года по 16 февраля 2018 года. Именно пригожин был основным спонсором петербургского Агентства интернет-исследований (IRA). Он якобы контролировал и одобрял их операции по политическому и избирательному вмешательству в США, включая покупку американского компьютерного серверного пространства, создание сотен фиктивных онлайн-персон и использование украденных идентификаций лиц из Штатов. Эти действия якобы были предприняты, чтобы охватить значительное количество американцев с целью вмешательства в политическую систему Соединенных Штатов, включая президентские выборы 2016" говорится в сообщении ФБР.

Также отмечается, что с 16 февраля 2018 года на евгения викторовича пригожин решением окружного суда округа Колумбия был выдан федеральный ордер на арест. Это произошло после того, как его обоснованно обвинили в сговоре с целью мошенничества против США.

Ранее "Телеграф" сообщал, как основатель ППК "Вагнера" евгений пригожин, занимающий в россии довольно значительную роль, сделал публичное заявление относительно российской элиты, которая якобы недостаточно помогает в войне с Украиной, после чего бизнесмену в россии начали опасаться арестов и зачисток.