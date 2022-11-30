Какую ставку путин делает на ЧВК "Вагнер" в Украине и прорвется ли пригожин во власть в россии

Эксперты рассказали "Телеграфу", какую игру ведет Кремль

В последнее время всё чаще на слуху российская ЧВК "Вагнер" (группа Вагнера), владельцем которой является российский бизнесмен Евгений Пригожин. Наемники этой группировки активно воюют против Украины, немало наследили в Африке, где якобы даже вербуют заключенных в тюрьмах, как делают и в рф.

А сам Пригожин объявлен в розыск ФБР за попытку вмешательства в американские выборы. Кроме того, как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, власти США могут объявить ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией.

Эксперты рассказали "Телеграфу", какую ставку делает путин на эту ЧВК и может ли она стать угрозой для его режима.

Зачем вагнеровцам зэки, а путину — вагнеровцы

Политолог, военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрий Снегирев считает, что информация по поводу того, будто вагнеровцы вербуют в Центральноафриканской Республике (ЦАР) заключенных для войны против Украины, – это некий вброс.

"Статья, опубликованная в издании "The Daily Beast", базируется на сообщениях неназванных источников, что всегда вызывает сомнения. К тому же логистика переброски таких условных "добровольцев" из Африки весьма сомнительна – и с финансовой, и с политической точки зрения. Напомню, что в рф порядка 400 тысяч заключенных. Этого вполне достаточно для набора т. н. "добровольцев" для пополнения рядов ЧВК "Вагнер". К тому же, "вербуя" наемников среди "спецконтингента", Пригожин и Ко решают ряд важных для российских властей задач", – подчеркивает эксперт.

Во-первых, это освобождение переполненных мест лишения свободы.

Во-вторых, акцент не случайно сделан на тяжелых статьях, на колониях особого и усиленного режима. Это, поясняет Дмитрий Снегирев, решает вопрос снижения криминогенной ситуации (влияния криминального элемента) как в колониях, так и вне их в рф. Ведь проще "зачистить" данные криминальные элементы на территории Украины, нежели бороться с ними потом на территории россии.

В-третьих, таким образом можно, не считаясь с потерями, атаковать позиции ВСУ.

"Так называемые "штрафники" использовались советской властью во время Второй мировой войны. Их бросали вперед, не жалея. Точно так же поступают с частями "вагнеровцев", сформированными из зэков. Их бросают в лобовые атаки. Так "утилизируется" опасный элемент, а Пригожин и его кураторы еще и зарабатывают. Денежное обеспечение, которое должно было бы идти на содержание профессиональных наемников данного ЧВК, благодаря фактически "бесплатным" зэкам оседает в карманах Пригожина и Ко", – отмечает эксперт.

По его мнению, угрозы режиму путину со стороны данной ЧВК нет. Ведь группировка создавалась для достижения военно-политических целей за пределами рф, там, где эта недоимперия не может напрямую влезать в конфликты. В итоге используется тактика наемников.

"Что касается усиления Пригожина – оно демонстративно на фоне военных поражений регулярной армии рф в Украине, – считает Дмитрий Снегирев. – Таким способом путин отводит от себя критику, неудобные вопросы по поводу провала "спецоперации". Вся вина будет возложена на Генштаб Вооруженных сил РФ (Шойгу, Герасимова, Суровикина). Благодаря ЧВК создаётся так называемая система противовесов. Российскому обществу демонстрируют некие боеспособные части ЧВК "Вагнер", создается вокруг группировки "ореол героизма". И это особенно заметно на фоне поражений регулярной армии. Таким образом стоит вопрос не провала военно-политического планирования операции и личной ответственности путина, а "косяков" руководства ВС рф. С этим и связана игра с увеличением авторитета и влияния Пригожина".

Эксперт считает, что если Штаты признают ЧВК иностранной террористической организацией – это не будет иметь неких последствий для самого Пригожина, который и так находится в розыске по линии ФБР (за него назначено вознаграждение в 250 тысяч долларов по факту вмешательства в избирательную кампанию в США).

"Скорее, это будет элемент более политический, нежели экономический. Такое себе информационное давление на рф", – поясняет Дмитрий Снегирев.

Силовики не пустят Пригожина во власть

По мнению военного эксперта, полковника ВСУ Владислава Селезнева, признание ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией было бы вполне логичным решением со стороны США.

"Данная ЧВК проводит всякого рода милитарные мероприятия не только в Украине, но и на территории Ближнего Востока (Сирия), в Африке (ЦАР, Мали). И это довольно серьезный раздражающий элемент, который требует соответствующей реакции от ведущих стран мира, – подчеркивает эксперт. – Думаю, это первая часть кейса, направленная на то, чтобы минимизировать влияние представителей ЧВК "Вагнер" на те или иные процессы в разных регионах мира. Ситуация получит определенное развитие".

По мнению Владислава Селезнева, Пригожин не прочь бы действовать как самостоятельная фигура на всероссийском уровне, но ему не позволят этого силовики.

"Очевидно, что бывший зэк не будет иметь серьезного продвижения, даже с учетом такого влиятельного покровителя, как путин. Очевидно, что консенсус в силовых структурах рф подразумевает, что управлять этим государством могут только выходцы из системы – либо Минобороны, либо ФСБ (бывший КГБ)", – поясняет эксперт.

Так что, констатирует Владислав Селезнев, скорее всего, путин просто использует военный потенциал, а также задор и желание Пригожина понравиться и попасть в российский круг сильных мира сего.

"Путинскому режиму нужны силы и средства, на которые он может опереться. А сейчас это – пригожинская ЧВК, кадыровская армия, Росгвардия (для поддержания стабильной внутриполитической ситуации в рф), а также значительно ослабевшая регулярная армия, – отмечает эксперт. – Причем последнюю путин использует в контексте микроменеджмента, когда через Суровикина пытается рулить боевыми действиями в рамках т. н. "специальной военной операции" в Украине".