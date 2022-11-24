Главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов подробно рассказал, как действуют члены ЧИК "Вагнера" на территории Украины

Под Бахмутом, Соледаром и на других участках фронта российское командование увеличивает количество штурмовых атак частной армии российского олигарха Евгения Пригожина – "Вагнер ". И эта армия добивается результатов и иногда продвигается там, где не способны пробиться гвардейские десантно-штурмовые дивизии ВС РФ, но с другой стороны есть украинские части, отражающие все атаки, и вместо продвижения "вагнеровцы" сотнями трупов засыпают наши поля. Как это работает и как противодействовать тактике Вагнера?

Причины расширения применения "Вагнера" понятны: "Вагнеровцы" — в разы дешевле в содержании любых солдат России, во время службы они не беспокоят власть видеообращениями, а гибель тысяч "вагнеровцев" не имеет никакого значения для российского общества. По данным российских исследователей, с начала года вероятное количество завербованных на войну заключённых в РФ составляет до 23 тысяч человек, и вербовка продолжается. Таким образом, дефицита личного состава у "Вагнера" пока нет, несмотря на поразительно высокие потери.

Есть и сугубо военные причины эффективности "Вагнера", поскольку структура управления и тактика применения сейчас является единственной действенной для плохо обученных мобилизованных войск, составляющих большинство российских наземных сил.