Для кого Россия строит фейковый Западный вал

Царь Мидас из-за проклятия богов стал превращать всё, к чему прикоснется, в золото. Но это миф. В реальном же мире есть целая страна, способная всё, даже иные достижения человеческого опыта, превращать в говно.

…Великая Китайская стена, финская линия Маннергейма, французская линия Мажино, немецкая линия Зигфрида (Западный вал) и, наконец, линия Вагнера, сооружаемая сегодня сбродом из зеков и наемников в оккупированных Россией Луганской и Донецкой областях Украины и в Белгородской и Курской областях РФ. Ранее, готовясь ко Второй мировой, которую она начинала на стороне фашистской Германии, советская Россия в Украине и Беларуси нарыла из песка и палок линии Сталина и Молотова, в итоге помогшие ей, как касторка от поноса.

Repetitio est mater studiorum

Повторенье – мать ученья, гласит древнеримская поговорка. Вот и вагнеровцы, оказывается, уже рыли нечто подобное в… ливийской пустыне. Как известно, Кремль поддерживает объявленного Правительством национального согласия Ливии военным преступником "фельдмаршала" Халифу Хафтара, прошедшего в Москве военную Академию им. Фрунзе. Когда в 2020-м под эгидой ООН там готовилось заключение мирного соглашения, CNN в январе 2021-го опубликовала спутниковые снимки огромной 70-километровой траншеи, которую кроты Вагнера вырыли в песке пустыни между Сиртом и Джуфрой.

Вашингтон обвинял группу Вагнера в оказании поддержки Хафтару в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия, на что Путин ответил: россиян в Ливии нет, а если и есть, то они представляют не Россию. На основании чего Джалел Харчауи, старший научный сотрудник Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной оргпреступностью, констатировал: вагнеровцы – это "сила, не существующая согласно официальной версии Российского государства", а посему она – "по определению одноразовая".

Сегодня пустынную траншею Вагнера используют по непрямому назначению разве что особо стеснительные верблюды берберов и туарегов. Зато вагнеровцы в Украине теперь настолько официальны, что их содержатель Пригожин массово набирает в ряды своей ЧВК даже опущенных с зон, обещая помилование, которое, согласно законам/понятиям РФ, может дать один лишь Путин. Одна незадача: милуют убогих пока лишь ВСУ, да и то лишь тех, кто сдался в плен. Остальные – одноразовые, сколь траншей ни копай.

Но по поводу последних возникает два вопроса. Первый.

Почему по линии "24 февраля"?

Мы же помним, что, объявляя "спецоперацию", Путин обещал парад ВС РФ в Киеве за три дня, затем он при помощи "референдума" провозгласил не только две области Донбасса, но и Херсонщину с Запорожьем своими территориями и ввел там везде военное положение. Так почему сегодня, через восемь месяцев, его элита из спецуркаганов роет линию Вагнера, почти тютелька в тютельку совпадающую с линией разграничения между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР" состоянием на начало "спецоперации"?

На одном из мероприятий с участием отца ЧВК Пригожина об этом в лоб спросили его самого. Тот ответил в духе, что, мол, вы ничего не понимаете в фортификации, у нас будет "глубоко эшелонированная оборона"!

Из чего предельно ясно одно: даже наиболее мотивированная (деньги) и подготовленная часть армии вторжения РФ (опыт Сирии, Ливии, др. стран Африки) сегодня думает об одном – как удержаться на рубежах, захваченных Москвой в 2014-м. Это, без преувеличения, исторический момент. Эра захватнических войн недоимперии кончилась. "Третий Рим" уже помышляет, как бы удержать хотя бы ворованное. Хотелку на захват новых территорий ему уже отбили.

Но фраза Пригожина заслуживает разбора на запчасти. Оборона "эшелонированная"? Увы, государство-антимидас и здесь подтвердило свою репутацию. Поскольку, в отличие от ливийской пустыни, вагнеровцы не только копают глубокие канавы, но и обсаживают их бетонными надолбами, то посвященные сразу вспомнили противотанковые железобетонные конструкции линии Зигфрида фашистской Германии. Увы, с таким же успехом можно сравнивать любой автобан и федеральную трассу на участке Ишим — деревня Бердюжье.

Нацистские "зубы дракона" зарывались в землю в шахматном порядке и маскировались. Российские "призмы" белого цвета брошены в ряд, словно тумбы, ограничивающие парковку легковушек. "Самые настоящие дешевые понты! Курам на смех, — оценил российскую подделку сумрачного тевтонского гения военный эксперт Александр Коваленко. — Они возводят эту линию обороны, но абсолютно не учитывают элементарных инженерных требований".

Обратившись к термину "глубоко" в пригожинской характеристике линии Вагнера, подходим ко второму вопросу.

Почему "освобождали" Украину, а теперь приходится защищать Россию?

Иными словами, почему вагнеровцы кладут свою "линию" на территории РФ?

"В свете последних событий начинаем делать глубоко эшелонированную оборону на сотни километров. Это не должно вызывать панические настроения у населения. Это делается, чтобы иметь опору и основу обороны. Мы не собираемся уходить — мы здесь местные. Мы будем стоять до конца, нам есть, что защищать", — несет пургу наблюдающий за строительством на Белгородщине вагнеровец Андрей Богатов.

Который служил срочником в Афганистане, затем был "добровольцем" в Югославии, затем командиром 4-й разведывательно-штурмовой роты ЧВК Вагнера в Сирии. Под Пальмирой весной 2016 года лишился руки, стал героем России, после чего в должности командира роты охранял оккупированный газоперерабатывающий завод Hayyan в провинции Хомс, затем, летом 2021-го, баллотировался в Госдуму от партии "Родина", а с 29 июня 2022 года находится под санкциями Великобритании.

Как явствует из сообщений с места, внезапным сооружением реплики линии Зигфрида были озадачены даже местные власти (где спецоперация в Киеве, а где – Белгородщина!), которые поначалу пытались прекратить это безобразие, противоречащее в их понимании генеральной линии Кремля и лично товарища Путина. На место пришлось выезжать лично губернатору области Вячеславу Гладкову, и работы продолжились.

В Курской области подобных накладок пока не было. Возможно потому, что, по заверению губернатора Романа Старовойта, две "усиленные линии обороны" создавались совместно с Минобороны РФ и пограничным управлением ФСБ, и к 5 ноября ожидается завершение третьей.

По распространяемой информации, все эти траншеи и противотанковые тетраэдры на территории России нужны, чтобы… "не допустить новых провокаций со стороны Украины". На отражение каких таких "провокаций" рассчитаны противотанковые "зубы дракона"? Танковых клиньев ведь как не было, так и не будет от слова "совсем", а вот от "хлопков" на воинских складах, нефтебазах, аэродромах, местах дислокации сил ПВО и ракетных частей, — à la guerre, comme à la guerre, — вы не застрахованы, жители коллективного города Глупова! И от подобного линия Вагнера вам поможет, как линия Зигфрида – Гитлеру. Тем более, выполненная не просто для этой страны традиционно, а, можно сказать, даже нарочито и демонстративно — из говна и палок.

Какой Рим – такой и Калигула

Выше не зря упомянут упрямый исторический факт, за который, кстати, сегодня в России можно схлопотать срок "за искажение истории" — Москва вступила во Вторую мировую на стороне фашистской Германии. Когда же камрад-фюрер Гитлер кинул камрад-фюрера Сталина, Кремль спасло два фактора: беспримерная помощь Запада и переобувание из агрессора в освободителя (что впоследствии советская историография превратила в "Великую Отечественную", а путинская пропаганда – в Победобесие).

Всего лишь две цифры: 22 июня 1941 года численность полевых сил Кизыл Орды, Красной Армии, насчитывала 4,8 млн человек. До конца года в плен сдалось 3,8 млн. Тому много причин, но одна, не самая последняя, – народ поначалу в гробу видел воевать за этот КолхозоГУЛАГ. Тогда КолхозоГУЛАГ дал заднюю: вернул церковь, "братья и сёстры", "священная война", "вставай, страна огромная!" — вот это все…

Сегодня Путин хочет повторить этот исторический финт, веря: вот когда восстанет вся посконная и домотканая "скрепная Русь" — ужо тады трепещи, врагъ, ужо мы тебя заломаемъ! Вот для чего и весь этот цирк с "зубовьями дракона" на Белгородщине и Курщине. (Ну и, конечно, Пригожину распилить бюджетное баблишко на строительстве, это как Бог свят!)

Как водится, даже в попытке повторить кумира-Сталина у Путина получилось, как всегда в России. Во-первых, исходя из озвученных руководством Украины планов выйти на международно признанные границы 1991 года, перед ВСУ не ставится задача переходить международно признанные границы государства-агрессора. Следовательно, превратить захватническую войну в "священную-отечественную" не получится. О чем красноречиво свидетельствует расстрел таджиками "русских добровольцев" на полигоне под Белгородом в ответ на призыв командира к "священной войне".

Во-вторых, никакая помощь Ирана — "мопедами", режима Лукашенко в Беларуси — логистикой не сравнится с помощью Украине коллективного Запада. И не только Запада. О чем красноречиво свидетельствует уничтожение иранской фабрики "мопедов" в Сирии "неизвестными ВВС" (Израиль делает удивленное лицо) и убийство двух высокопоставленных иранских офицеров (Моссад еще больше удивлен), отвечающих за поставки дронов-камикадзе России.

В-третьих, лично Сталина в свое время спасло как переобувание из агрессора в "освободителя", так и то, что целью № 1 антигитлеровской коалиции был все-таки Гитлер. Путин делал все возможное, чтобы назначить "нацистами-фошиздами" Украину и украинцев. Пелена с глаз даже поначалу клюнувшей на эту уловку части мира окончательно спала 24 февраля. И кто теперь у нас прячущийся в бункере?

Repetitio est mater studiorum et perfugium asinorum – так звучит латинская пословица полностью. Повторенье – мать ученья. И прибежище ослов.