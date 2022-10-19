путин ввел военное положение: что это означает для жителей оккупированных территорий Украины

Риски для жителей временно оккупированных территорий Украины выросли в разы

В среду, 19 октября, президент российской федерации владимир путин объявил о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской и Запорожской областях, а также в так называемых "днр" и "лнр".

Вокруг того, что означает это самое военное положение, тут же появилось много слухов и тумана. "Телеграф" разбирался в ситуации.

По словам российского диктатора, указ касается военного положения в "четырех субъектах российской федерации". Таковыми они являются исключительно на бумаге, потому что с той же Херсонщины украинские военные сейчас активно выдавливают оккупантов.

Согласно путинской задумке, военное положение вводится с 20 октября (то есть с завтрашнего дня). Он дал указание правительству, МВД, МЧС, Минобороны, ФСБ, Росгвардии и Главному управлению специальных программ президента рф в трехдневный срок "представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение".

При этом, по словам рупора Кремля – путинского пресс-секретаря дмитрия пескова, рф не будет закрывать границы с "четырьмя регионами", где введено военное положение. Хотя, согласно российскому законодательству, должна бы…

Впрочем, путинский режим "вертел" законодательство. Он его использует исключительно как инструмент для достижения тех или иных целей, а не как закон или нечто реально важное.

Итак, военное положение в рф, согласно Конституции рф, о чем пишет Википедия, это особый правовой режим, который вводится в условиях внешней агрессии или её угрозы. Этим оно отличается от чрезвычайного положения, которое вводится в случае внутренней угрозы (попытки переворота, беспорядков или катастроф).

Порядок введения и отмены военного положения в рф определен в федеральным конституционном законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении". Там отмечается, что именно президент сообщает о введении военного положения Совету Федерации и Государственной думе. После чего Совфед в течение 48 часов решает, утвердить ли президентский указ (в путинской рф вердикт ясен заранее).

Введение военного положения предполагает мобилизацию (что уже сделано) и организацию территориальной обороны (что делается), а также установление трудовой обязанности (что, похоже, ожидает жителей временно оккупированных территорий).

Среди прописанных в российском законодательстве ограничений на случай военного положения, выделим следующие:

– особый режим работы критической инфраструктуры и опасных объектов;

– эвакуация важных объектов и людей;

– усиление охраны общественного порядка, критической инфраструктуры и других важных объектов;

– ограничение въезда, выезда и свободы передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства;

– комендантский час;

– военная цензура в сфере коммуникаций;

– усиление секретности в государственных и местных органах;

– ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя, их временное изъятие у граждан;

– запрет митингов и забастовок;

– запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны;

– принудительные работы для нужд обороны, по восстановлению разрушенных объектов и борьбе с пожарами и эпидемиями;

– изъятие частного имущества с последующей компенсацией;

– интернирование неблагонадёжных граждан и граждан стран-агрессоров (применяется только непосредственно в случае агрессии и с целью недопущения возможного разжигания ими беспорядков и мятежей на национальной почве).

Как отмечает Baza, чиновники во время режима военного положения также могут: контролировать телефонные переговоры; задерживать граждан и транспортные средства максимум на 30 суток; устраивать личный досмотр граждан, их вещей, жилища и транспортных средств; изымать необходимое для нужд обороны имущество у организаций и граждан с выплатой его стоимости.

Практически всё это в той или иной мере действует на временно захваченных россиянами территориях.

Стоит также отметить, что некоторые общие ограничения могут быть установлены даже там, где военное положение не введено. Это:

– ограничение экономической деятельности, в том числе оборота имущества;

– ограничение поиска и распространения информации;

– изменение форм собственности организаций;

– изменение режима трудовой деятельности, в том числе установление трудовой обязанности в отношении граждан (обязательна для всех граждан в возрасте от 14 до 60-65 лет), не призванных на службу по мобилизации.

В госизмене могут обвинить любого, кто попытается распространять информацию, которую российских захватчики сочтут некорректной.

Интересно и то, что в период военного положения не проводятся: выборы президента рф, в Госдуму и Совфед, органы самоуправления.

И вишенка на торте – если военное положение установлено на части территории россии (а таковой Кремль считает временно оккупированные территории Украины, где это самое военное положение и ввел), там может быть введено военное управление, ответственное за применение наложенных ограничений.

Пока сложно сказать, как именно использует военное положение Кремль, но однозначно – риски для жителей временно оккупированных территорий Украины выросли в разы.

По мнению экс-спикера Верхновной Рады Дмитрия Разумкова, так называемое введение путиным военного положения на оккупированных территориях преследует ряд целей, а именно:

- мобилизовать в армию россии украинцев, что является циничной попыткой геноцида украинского народа;

- попытаться снова повысить ставки, чтобы шантажировать мир и Украину, в том числе – ядерным оружием;

- еще раз публично зафиксировать аннексию наших территорий, дав хоть какую-то ясную тему для обсуждения своим пропагандистам.

Разумков уверен, что ни один из этих пунктов не остановит украинский народ, делающий всё возможное для освобождения своей земли и ускорения победы.