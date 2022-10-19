путін ввів воєнний стан: що це означає для мешканців окупованих територій України

Ризики для мешканців тимчасово окупованих територій України зросли в рази

У середу, 19 жовтня, президент російської федерації володимир путін оголосив про рішення ввести воєнний стан в анексованих Херсонській та Запорізькій областях, а також у так званих "днр" та "лнр".

Навколо того, що означає цей самий воєнний стан, тут же з’явилося багато чуток і туману. "Телеграф" розбирався у ситуації.

За словами російського диктатора, указ стосується воєнного стану у "чотирьох суб’єктах російської федерації". Такими вони є виключно на папері, бо з тієї ж Херсонщини українські військові зараз активно видавлюють окупантів.

Згідно з путінським задумом, воєнний стан запроваджується з 20 жовтня (тобто з завтрашнього дня). Він дав вказівку уряду, МВС, МНС, Міноборони, ФСБ, Росгвардії та Головному управлінню спеціальних програм президента рф у триденний термін "подати пропозиції про заходи, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".

При цьому, за словами рупора Кремля — путінського прессекретаря дмитра пєскова, росія не закриватиме кордон з "чотирма регіонами", де введено воєнний стан. Хоча, згідно з російським законодавством, мала б…

Втім, путінський режим "крутив" законодавство. Він його використовує виключно як інструмент для досягнення тих чи інших цілей, а не як закон чи щось реальне.

Отже, воєнний стан у рф, згідно з конституцією рф, про що пише Вікіпедія, це особливий правовий режим, який вводиться в умовах зовнішньої агресії або її загрози. Цим він відрізняється від надзвичайного стану, який вводиться у разі внутрішньої загрози (спроби перевороту, заворушень чи катастроф).

Порядок запровадження та скасування воєнного стану в росії визначено у федеральному конституційному законі від 30 січня 2002 року № 1-ФКЗ "Про воєнний стан". Там зазначається, що саме президент повідомляє про запровадження воєнного стану Раді Федерації та Державній думі. Після цього Радфед протягом 48 годин вирішує, чи затвердити президентський указ (у путінській росії вердикт ясний заздалегідь).

Введення воєнного стану передбачає мобілізацію (що вже зроблено) та організацію територіальної оборони (що робиться), а також встановлення трудового обов’язку (що, схоже, чекає на мешканців тимчасово окупованих територій).

Серед прописаних у російському законодавстві обмежень у разі воєнного стану, виділимо такі:

– особливий режим роботи критичної інфраструктури та небезпечних об’єктів;

– евакуація важливих об’єктів та людей;

- посилення охорони громадського порядку, критичної інфраструктури та інших важливих об’єктів;

– обмеження в’їзду, виїзду та свободи пересування, огляд, обмеження вибору місця проживання;

- комендантська година;

– військова цензура у сфері комунікацій;

– посилення таємності у державних та місцевих органах;

– обмеження продажу зброї, небезпечних речовин, наркотиків, ліків та алкоголю, тимчасове вилучення їх у громадян;

– заборона мітингів та страйків;

– заборона громадських, міжнародних чи іноземних організацій, що підривають безпеку країни;

– примусові роботи для потреб оборони, відновлення зруйнованих об’єктів та боротьби з пожежами та епідеміями;

- вилучення приватного майна з наступною компенсацією;

– інтернування неблагонадійних громадян і громадян країн-агресорів (застосовується лише безпосередньо у разі агресії та з метою недопущення можливого розпалювання ними заворушень та заколотів на національному ґрунті).

Як зазначає Baza, чиновники під час режиму воєнного стану також можуть: контролювати телефонні переговори; затримувати громадян та транспортні засоби максимум на 30 діб; влаштовувати особистий огляд громадян, їхніх речей, житла та транспортних засобів; вилучати необхідне для потреб оборони майно в організацій та громадян з виплатою його вартості.

Практично все це тією чи іншою мірою діє на тимчасово захоплених росіянами територіях.

Варто також зазначити, що деякі загальні обмеження можуть бути встановлені навіть там, де воєнний стан не введений. Це:

- обмеження економічної діяльності, в тому числі обороту майна;

– обмеження пошуку та розповсюдження інформації;

- зміна форм власності організацій;

- зміна режиму трудової діяльності, у тому числі встановлення трудового обов’язку щодо громадян (обов’язковий для всіх громадян віком від 14 до 60-65 років), не призваних служити по мобілізації.

У держзраді можуть звинуватити будь-кого, хто спробує поширювати інформацію, яку російські загарбники визнають некоректною.

Цікаво й те, що в період воєнного стану не проводяться: вибори президента росії, до Держдуми та Радфеду, органів самоврядування.

І вишенька на торті – якщо воєнний стан встановлений на частині території росії (а такою Кремль вважає тимчасово окуповані території України, де той самий воєнний стан і запровадив), там може бути введено військове управління, відповідальне за застосування накладених обмежень.

Поки що складно сказати, як саме використовує воєнний стан Кремль, але однозначно – ризики для мешканців тимчасово окупованих територій України зросли в рази.

На думку ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, так зване введення путіним воєнного стану на окупованих територіях має низку цілей, а саме:

- мобілізувати в армію росії українців, що є цинічною спробою геноциду українського народу;

- спробувати знову підвищити ставки, щоб шантажувати світ та Україну, зокрема – ядерною зброєю;

- ще раз публічно зафіксувати анексію наших територій, давши хоч якусь зрозумілу тему для обговорення своїм пропагандистам.

Разумков упевнений, що жоден із цих пунктів не зупинить український народ, який робить усе можливе для звільнення своєї землі та прискорення перемоги.