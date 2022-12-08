Росіяни готуються до наступу ще на одному напрямку: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти посилено атакують і не припиняють обстрілу

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російські військові хочуть оперативної паузи взимку, щоб повернути ініціативу та провести контрнаступ навесні 2023 року. Такий сценарій дав би окупантам паузу на відновлення.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, президент росії володимир путін поки не демонструє бажання припинити бойові дії. Йдеться про "зацикленість" на наступі навколо Бахмута та інших місцях. Як зазначають дослідники, "подальші оперативні успіхи України залежать від здатності українських сил продовжувати послідовні операції протягом зими 2022-2023 років без перерви".

На фронті в Харківській та заході Луганської області окупанти все частіше атакують, наступ триває і в районі Бахмута та Авдіївки. На Херсонщині ворог продовжує обстріли та оборонні дії. У тилу, в окупованому Маріуполі, росіяни створюють тилову військову базу.

Карта воєнних дій в Україні

Схід України

Російські окупанти активно атакують у районі Сватове, ворог може піти у новий наступ на заході Луганщини та сході Харківської області (у бік Куп’янська). Згідно з офіційними заявами морф, агресори продовжують наступ у бік Лимана. Росіяни очікують на наступ українських Сил оборони в районі Лиман — Синьківка. На околицях Кремінної українські операції продовжуються, відбиті російські атаки, зокрема, на Білогорівку.

Карта бойових дій на північному сході України

На Донеччині продовжуються атаки в районі Бахмута, на північний схід і південь від міста. Серед населених пунктів на південь називається Біла Гора. Атака на нього означає, що російські війська могли перетнути канал Сіверський Донець — Донбас у Курдюмівці та рухаються на захід. На цьому напрямі ведуться запеклі бої — у Кліщівці, Соледарі, Опитному.

У районі Авдіївки окупанти атакували на північний схід від міста у бік Новобахмутівки, а також у районі Мар’їнки та Новомихайлівки на західній околиці Донецька. Російські окупанти можуть перетворювати Маріуполь на військовий осередок рф. На вулицях є військові патрулі, встановлені блокпости, неподалік міста базуються військові. Зазначимо, що на супутникових знімках міста було видно нещодавно зведену будівлю з логотипом армії росії на даху.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Російські сили продовжують оборонні операції, обстріли та, ймовірно, переорієнтацію військових на сході Херсонської області. Окупанти будують окопи та перерозподіляють солдатів. Українські військові не зупиняються з ударами по російських позиціях та тилових складах на Херсонщині. Обстріл триває по півдню України.

Карта воєнних дій у Херсонській області

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Маріуполі серйозні гуманітарні проблеми — у будинках не опалення, а окупанти вважають за краще зносити зруйновані замість того, щоб забезпечити людей. Але для росії люди багато не важать, аби догодити своїм імперським цілям рф почала війну і продовжує її — путін порівнює себе з Петром I і заявляє про досягнення його амбіцій.