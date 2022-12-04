Дедалі менше будинків, дедалі більше могил: як живе окупований Маріуполь (фото, відео)

Масштаби руйнувань можна оцінити спираючись на фото з різних районів міста

Одне з міст в Україні, яке практично знищили росіяни — Маріуполь. Вбивства мирних громадян і руйнування були не випадковістю або збігом обставин — російські стандарти мають на увазі загибель третини населення під час облоги великих міст і окупанти свідомо пішли на цей крок. За попередніми оцінками, загинути могли 22 тисячі осіб — завали досі не розібрані, а росіяни вже активно знищують сліди своїх злочинів.

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фотографії Маріуполя. На них видно, наскільки багато у місті зруйнованих будівель. Пошкоджені будинки просто зносять.

Будинки зникають у всіх районах

З десятка будинків залишилися одиниці

Вид з вікна у Маріуполі

Деякі зникають не лише розсипавшись залишками цегли. Їх оперативно "підчищають" з мап, зокрема — у російському Яндексі.

Вдома зникають із карт

На Старокримському цвинтарі зростає кількість могил. Скільки в них ті – невідомо, адже багатьох ховали групами. У Маріупольській міськраді пов’язують збільшення кількості поховань зі зростанням смертності через нестачу лікарів, ліків та жахливі умови життя.

Кількість могил зростає

Драмтеатр, на який ще у березні скинули авіабомбу, обнесли високим парканом. Нагадаємо, росіяни цинічно заявляють, що тоді загинули трохи більше десятка людей.

Напис "Діти" окупанти стерли

Ведеться та будівництво. Наприклад, на супутникових знімках видно недавно побудовану військову базу з гаслом росармії на даху.

Військовий російський об’єкт у Маріуполі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маріуполь та Волноваха є одним із перспективних напрямків для удару Сил оборони України. Попри засилля окупантів, які через Маріуполь женуть техніку на південь України, у місті успішно діють партизани.