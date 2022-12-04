Дедалі менше будинків, дедалі більше могил: як живе окупований Маріуполь (фото, відео)
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Масштаби руйнувань можна оцінити спираючись на фото з різних районів міста
Одне з міст в Україні, яке практично знищили росіяни — Маріуполь. Вбивства мирних громадян і руйнування були не випадковістю або збігом обставин — російські стандарти мають на увазі загибель третини населення під час облоги великих міст і окупанти свідомо пішли на цей крок. За попередніми оцінками, загинути могли 22 тисячі осіб — завали досі не розібрані, а росіяни вже активно знищують сліди своїх злочинів.
Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фотографії Маріуполя. На них видно, наскільки багато у місті зруйнованих будівель. Пошкоджені будинки просто зносять.
Деякі зникають не лише розсипавшись залишками цегли. Їх оперативно "підчищають" з мап, зокрема — у російському Яндексі.
На Старокримському цвинтарі зростає кількість могил. Скільки в них ті – невідомо, адже багатьох ховали групами. У Маріупольській міськраді пов’язують збільшення кількості поховань зі зростанням смертності через нестачу лікарів, ліків та жахливі умови життя.
Драмтеатр, на який ще у березні скинули авіабомбу, обнесли високим парканом. Нагадаємо, росіяни цинічно заявляють, що тоді загинули трохи більше десятка людей.
Ведеться та будівництво. Наприклад, на супутникових знімках видно недавно побудовану військову базу з гаслом росармії на даху.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маріуполь та Волноваха є одним із перспективних напрямків для удару Сил оборони України. Попри засилля окупантів, які через Маріуполь женуть техніку на південь України, у місті успішно діють партизани.