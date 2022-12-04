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Дедалі менше будинків, дедалі більше могил: як живе окупований Маріуполь (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
У Маріуполі багато будинків зруйновано Новина оновлена 04 грудня 2022, 09:26
У Маріуполі багато будинків зруйновано

Масштаби руйнувань можна оцінити спираючись на фото з різних районів міста

Одне з міст в Україні, яке практично знищили росіяни — Маріуполь. Вбивства мирних громадян і руйнування були не випадковістю або збігом обставин — російські стандарти мають на увазі загибель третини населення під час облоги великих міст і окупанти свідомо пішли на цей крок. За попередніми оцінками, загинути могли 22 тисячі осіб — завали досі не розібрані, а росіяни вже активно знищують сліди своїх злочинів.

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові фотографії Маріуполя. На них видно, наскільки багато у місті зруйнованих будівель. Пошкоджені будинки просто зносять.

Маріуполь зносять будинки
Будинки зникають у всіх районах
У Маріуполі зносять будинки
З десятка будинків залишилися одиниці
Маріуполь руйнування у місті
Вид з вікна у Маріуполі

Деякі зникають не лише розсипавшись залишками цегли. Їх оперативно "підчищають" з мап, зокрема — у російському Яндексі.

У Маріуполі з російських карт прибирають будинки
Вдома зникають із карт

На Старокримському цвинтарі зростає кількість могил. Скільки в них ті – невідомо, адже багатьох ховали групами. У Маріупольській міськраді пов’язують збільшення кількості поховань зі зростанням смертності через нестачу лікарів, ліків та жахливі умови життя.

Старокримський цвинтар у Маріуполі
Кількість могил зростає

Драмтеатр, на який ще у березні скинули авіабомбу, обнесли високим парканом. Нагадаємо, росіяни цинічно заявляють, що тоді загинули трохи більше десятка людей.

Драмтеатр у Маріуполі зараз
Напис "Діти" окупанти стерли

Ведеться та будівництво. Наприклад, на супутникових знімках видно недавно побудовану військову базу з гаслом росармії на даху.

У Маріуполі збудували російський військовий об’єкт
Військовий російський об’єкт у Маріуполі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Маріуполь та Волноваха є одним із перспективних напрямків для удару Сил оборони України. Попри засилля окупантів, які через Маріуполь женуть техніку на південь України, у місті успішно діють партизани.

Теги:
#Маріуполь #Руйнування #Могили