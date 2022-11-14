Українців убивали за ГОСТом: росія спланувала геноцид у Маріуполі, знайдено докази

Російські військові розуміли, скільки буде жертв внаслідок облоги Маріуполя

Російські війська буквально стерли з лиця землі український Маріуполь разом із тисячами його мирних жителів. У місті розпочалася гуманітарна катастрофа, а людей ховали у братських могилах. При цьому були знайдені докази того, що такі жертви серед мирних жителів були не незапланованими "супутніми збитками", а вельми очевидною для Росії частиною "спецопірації".

Такого висновку дійшов журналіст Павло Канигін, який вивчив новий російський ГОСТ із термінових поховань у результаті військових дій. Норми було запроваджено напередодні повномасштабного вторгнення.

"Цей ГОСТ також описує математику втрат мирного населення. І те, скільки буде жертв в результаті облоги великого міста. Наприклад, такого як Маріуполь", — пише Канигін.

Зазначається, що запровадження нових норм перед початком війни складно назвати збігом. Журналіст з’ясував, що у документах було описано те, що згодом відбувалося вже у справжньому житті. За його словами, уряд росії знав, що в результаті облоги українських міст рахунок жертв серед мирного населення піде на тисячі. Ця інформація була прописана у ГОСТах.

"А саме: Облога великих міст — це винищення до 30% мирних жителів", — Канигін.

Розслідування журналіста прокоментували у Маріупольській міській раді.

"Це був свідомий геноцид маріупольців — за планом! російські військові розуміли важкі наслідки своїх наказів, але віддавали їх, розуміючи, що вбивають мирне населення", — йдеться у пості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що американський генерал Бен Ходжес назвав кілька міст України, які можуть бути звільнені до нового року.

Також ми повідомляли, що в окупованому Маріуполі росіяни знищили відомий мурал.