У Маріуполі росіяни знищили відомий мурал, присвячений маленькій українці

Окупанти намагаються знищити нагадування про свої злочини

У Маріуполі, який тимчасово перебуває під російською окупацією, росіяни знищили знаковий мурал "Мілана".

Як повідомив у своєму телеграм-каналі колишній командир полку "Азов", а нині боєць ССО ЗСУ Максим Жорін, мурал був створений на згадку про події 24 січня 2015 року, коли мікрорайон Східний у Маріуполі зазнав обстрілу з боку росіян.

Він нагадав, що під час влаштованого росіянами теракту дівчинка Мілана втратила ногу, а її мати загинула на місці. Загалом, за офіційними даними, тоді загинули 29 людей і 92 отримали поранення.

"За ці місяці повномасштабної війни російські у***бки вбили десятки тисяч українців в Маріуполі, в тому числі дітей — тільки за останній час біля міста з’явилось 1500 нових могил. Тепер вони ще й намагаються знищити важливі символи і пам’ять", — написав Жорін.

Як повідомлялося раніше, Маріуполь опинився в облозі з перших днів вторгнення і зазнав безжальних обстрілів і бомбардувань. Через це ніхто точно не знає, скільки людей насправді там загинули, проте міський голова Вадим Бойченко влітку називав цифру від 40 до 50 тисяч осіб, а у серпні з’являлася і цифра у 90 тисяч.

Окупанти проводять розбір завалів досі, а біля міста постійно з’являються нові масові поховання.