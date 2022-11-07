В Мариуполе россияне уничтожили известный мурал, посвященный маленькой украинке

Оккупанты пытаются уничтожить напоминания о своих преступлений

В Мариуполе, который временно находится под российской оккупацией, россияне уничтожили знаковый мурал "Милана".

Как сообщил в своем телеграм-канале бывший командир полка "Азов", а ныне боец ССО ВСУ Максим Жорин, мурал был создан в память о событиях 24 января 2015 года, когда микрорайон Восточный в Мариуполе подвергся обстрелу со стороны россиян.

Он напомнил, что во время устроенного россиянами теракта девочка Милана потеряла ногу, а ее мама погибла на месте. Всего же, по официальным данным, тогда погибли 29 человек и 92 получили ранения.

"За эти месяцы полномасштабной войны российские у***бки убили десятки тысяч украинцев в Мариуполе, в том числе детей — только за последнее время возле города появилось 1500 новых могил. Теперь они еще пытаются уничтожить важные символы и память", — написал Жорин.

Как сообщалось ранее, Мариуполь оказался в осаде с первых дней вторжения и подвергался безжалостным обстрелам и бомбардировкам. Из-за этого никто точно не знает, сколько людей в действительности там погибли, однако городской глава Вадим Бойченко летом называл цифру от 40 до 50 тысяч человек, а в августе появлялась и цифра в 90 тысяч.

Оккупанты проводят разборы завалов до сих пор, а возле города постоянно появляются новые массовые захоронения.