путін похвалився, що втілив мрію Петра I — і зробив визнання щодо "спецоперації"

Путін розповів про результати війни для росії

Президент країни-агресора Володимир путін під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини знову почав коментувати хід так званої "спесоперації".

Під час засідання Ради член РПЛ євгеній мисловський, звертаючись до путіна, зазначив, що "весь народ чекає на результати".

"Ви, коли казали, що всі чекають на результати, ви мали на увазі результатів "СВО"?" — перепитав диктатор.

У відповідь мисловський заявив, що — ні "СВО" це тривалий процес" і уточнив, що має на увазі результати розслідувань військових злочинів. Проте путін почав розповідати про свою загарбницьку війну і визнав, що вона може бути тривалою.

"Щодо тривалого процесу результатів "СВО", звичайно, це тривалий процес. Але ви згадали, що це з’явилися нові території, ну ось, такий таки значущий результат для росії. Це серйозне питання.", — сказав глава кремля.

Також путін почав хвалитися тим, що Азовське море нібито стало внутрішнім морем росії, а за це, як зазначив диктатор, боровся ще Петро I.

"І найголовніше – люди, які проживають на всіх цих територіях. Результати "референдумів" показали, що люди хочуть бути в росії і вважають себе частиною цього світу. Частиною нашої загальної культури, традицій, мови. І ось це найголовніший результат", — Додав президент росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ розповів, чому путін все кинув на цю війну.

Також ми повідомляли про те, що президент росії владимир путін підписав новий резонансний закон.