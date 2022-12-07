Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу" розповів про розвиток подій

Російська влада готується до другої хвилі мобілізації, свідчать дані Інституту вивчення війни (ISW). І ця друга хвиля мобілізації в рф неминуча. По низці причин.

Перша — Москва не досягла цілей, які ставила, оголошуючи "часткову" мобілізацію. Зокрема, попри чисельну перевагу, перелому на фронтах на користь рф не відбулося.

Друга – росіяни мають велику кількість втрат, які потрібно кимось заміщати.

Третя — після ударів по військових об’єктах рф у неї в тилу можна сказати, що лінія фронту збільшилася. Відповідно, потрібні люди, щоб убезпечити її і на тилових ділянках.

Четверта – росія поступово вичерпує свої запаси озброєнь, а значить, компенсуватиме їхню відсутність "трупозакидуванням" супротивника. Це для неї традиційна тактика.

П’ята причина – геополітична. путін уже не контролює перебіг війни. Він не здатний її закінчити перемогою, і не може вирішувати, коли вона закінчиться взагалі, хоч із якимось результатом, який він міг би оголосити позитивним для рф. Київ не йде на неприйнятні для нього компроміси. А Захід (який постачанням чи непостачанням Україні потрібних їй озброєнь безпосередньо впливає на терміни закінчення війни) зацікавлений у поступовому ослабленні росії, а не швидкій поразці, здатній викликати неконтрольовані процеси на її нинішній території. Тому війна затягуватиметься, відповідно, російська армія зазнаватиме втрат, які потрібно буде поповнювати за рахунок мобілізованих.

І шоста причина – внутрішньополітична. Військові поразки, економічні проблеми та все більша залученість населення у небезпеку та нестатки воєнного часу призведуть до наростання невдоволення росіян владою. А контролювати незадоволене населення легше, коли воно у строю чи під загрозою потрапити туди. Тому у путіна, зрештою, не буде іншого виходу, окрім як оголосити воєнний стан та загальну мобілізацію. Це лише питання часу. А поки що він намагатиметься досягти позитивного результату у військових діях шляхом руйнування нашої тилової інфраструктури та поетапної мобілізації. Таке визначення буде правильнішим, ніж "часткова".