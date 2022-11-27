У росії наближається мобілізація: бажаючих воювати шукають у несподіваних місцях

У росії намагаються набрати солдатів звідусіль

Російські окупанти продовжують вербувати людей для відправки до України. У тому числі серед студентів-іноземців. При цьому по Росії і тимчасово окупованим територіям України готуються до проведення нової прихованої хвилі мобілізації.

За даними Генштабу ЗСУ, вона розпочнеться з 10 грудня поточного року. Зазначимо, що попередня хвиля часткової мобілізації завершилася дуже дивним чином наприкінці жовтня — про це було заявлено офіційно, але не підкріплено документами. Після цього в Росії стартував заклик.

Але не лише громадяни росії цікавлять військових вербувальників як "гарматне м’ясо" — до ПВК "Вагнер" намагаються залучити навіть студентів-африканців, обіцяючи заробіток та погрожуючи санкціями. Серед іншого загрожують позбавленням стипендії або підвищенням ціни за освіту. Таке сталося у федеральному університеті Ростова-на-Дону. Життя африканських студентів оцінили у 3-5 тисяч доларів, їм пропонували стати найманцями чи піти до російської армії.

Випадок був не одиничний — зі студентами спілкувалися три чиновники. У разі відмови погрожували, розповідали, що деякі чорношкірі вже воюють на боці росії. Наголошується, що до вербування залучали ФСБ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії зробили законним заклик щодо мобілізації серед ув’язнених із незнятою чи непогашеною судимістю. Російське керівництво з втратами серед особового складу не вважається — просочилася інформація, що кількість убитих, полонених, зниклих або поранених така тяжка, що не зможуть бути корисними для армії серед тих, кого мобілізували восени до весни 2023 року може становити 100 тисяч осіб.