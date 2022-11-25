росія зі втратами рахуватися не буде: путін готовий пожертвувати 100 тисяч мобілізованих до весни

Втрати серед мобілізованих мають намір закрити призовниками

У керівництві росії не відмовляються від планів взяття Києва, а для досягнення цієї мети російський диктатор володимир путін готовий воювати кілька років і не збирається зважати на втрати.

Як повідомляє видання "Важливі історії" з посиланням на джерела у ФСБ, у кремлі припускають, що безповоротні втрати серед свіжих мобілізованих можуть становити 100 тисяч людей до весни 2023 року.

"Якщо загалом, то план приблизно такий: поки виграти час і стабілізувати фронт за допомогою мобілізованих. А потім почати все заново весною", — каже джерело видання.

Він зазначив, що згідно з одним із прогнозів втрати серед цих погано підготовлених солдатів можуть до весни скласти 100 тисяч людей убитими та пораненими, проте це російське керівництво не особливо хвилює, оскільки їх планують замінити на призовників.

За даними джерела, близького до російського генштабу, до весни планується підготувати 120 тисяч строковиків, які мають замінити мобілізованих. Саме для цих цілей путін і не став скасовувати часткову мобілізацію.

Як повідомлялося раніше, в росії на початку листопада провели закрите соціологічне опитування, яке показало, що населення перестало відчувати оптимізм щодо майбутнього своєї країни і свого власного.