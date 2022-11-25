россия с потерями считаться не будет: путин готов пожертвовать 100 тысяч мобилизированных до весны

Потери среди мобилизированных намерены закрыть срочниками

В руководстве россии не отказываются от планов по взятию Киева, а для достижения этой цели российский диктатор владимир путин готов воевать несколько лет и не собирается считаться с потерями.

Как сообщает издание "Важные истории" со ссылкой на источники в ФСБ, в кремле предполагают, что безвозвратные потери среди свежих мобилизированных могут составить 100 тысяч человек к весне 2023 года.

"Если в общих чертах, то план примерно такой: пока выиграть время и стабилизировать фронт с помощью мобилизованных. А затем начать все по новой весной", — говорит источник издания.

Он отметил, что согласно одному из прогнозов потери среди этих плохо подготовленных солдат могут до весны составить 100 тысяч человек убитыми и ранеными, однако это российское руководство не особо волнует, так как их планируют заменить на призывников.

По данным источника, близкого к российскому генштабу, до весны планируется подготовить 120 тысяч срочников, которые должны заменить мобилизированных. Именно для этих целей путин и не стал отменять частичную мобилизацию.

Как сообщалось ранее, в россии в начале ноября провели закрытый социологический опрос, который показал, что население перестало испытывать оптимизм относительно будущего своей страны и своего собственного.