"Вагнера" мало: у росії створюють ще одну ПВК, цим займеться людина з України

У росії хочуть створити конкурента "вагнерівцям" під наглядом відомого кримінального авторитету

У росії призначили нового "смотрящего" за в’язницями як по всій території рф, так і на окупованих територіях. Однією з головних його цілей є створення нової ПВК з числа ув’язнених, яка стане противагою для ПВК "Вагнера", що отримала сумну популярність.

Як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, "смотрящім" став відомий кримінальний авторитет Армен Саркісян (прізвисько Армен Горловський).

Зазначається, що одним із пріоритетних завдань Саркісяна буде вербування ув’язнених до новоствореної ПВК, а новобранців набиратимуть саме у місцях позбавлення волі.

Саркісян близький до сім’ї президента Віктора Януковича, а також до ще одного відомого авторитету Юрія Іванющенка (Юра Єнакіївський). Був віце-президентом Об’єднаної Федерації боксу Донецької області та міста Горлівки. Він перебуває в українському розшуку як один з організаторів убивств на Майдані. Як стверджував у 2015 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час Революції гідності Армен Саркісян постачав Антимайдану "тітушок" з числа підопічних йому боксерів із Горлівки. До вторгнення росії заправляв тіньовим бізнесом у Горлівці, а потім "віджимав" бізнеси на окупованих територіях.

Очікується, що нова ПВК стане конкурентом для "вагнерівців", а її фінансування здійснюватиметься прокремлівським бізнесменом та власником пов’язаної з "Газпромом" компанії "Ташир Холдинг" Самвелом Карапетяном.

Варто зазначити, що творець ПВК "Вагнера" євген пригожин потрапив під приціл ФБР, а за інформацію про нього пропонують 250 тисяч доларів.