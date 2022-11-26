"Вагнера" мало: в россии создают еще одну ЧВК, этим займется человек из Украины

В россии хотят создать конкурента "вагнеровцам" под присмотром известного криминального авторитета

В россии назначили нового "смотрящего" за тюрьмами как по всей территории рф, так и на оккупированных территориях. Одной из главных его целей является создание новой ЧВК из числа заключенных, которая станет противовесом для получившей печальную известность ЧВК "Вагнера".

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, "смотрящим" стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище Армен Горловский).

Отмечается, что одним из приоритетных заданий Саркисяна будет вербовка заключенных в новообразованную ЧВК, а новобранцев будут набирать именно в местах лишения свободы.

Саркисян близок к семье беглого президента Виктора Януковича, а также к еще одному известному авторитету Юрию Иванющенко (Юра Енакиевский). Он находится в украинском розыске, как один из организаторов убийств на Майдане. До вторжения россии заправлял теневым бизнесом в Горловке, а после "отжимал" бизнесы на оккупированных территориях.

Ожидается, что новая ЧВК станет конкурентом для "вагнеровцев", а ее финансирование будет осуществляться прокремлевским бизнесменом и владельцем связанной с "Газпромом" компании "Ташир Холдинг" Самвелом Карапетяном.

Стоит отметить, что создатель ЧВК "Вагнера" евгений пригожин попал под прицел ФБР, а за информацию о нем предлагают 250 тысяч долларов.