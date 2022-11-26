"Вагнера" мало: в россии создают еще одну ЧВК, этим займется человек из Украины
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В россии хотят создать конкурента "вагнеровцам" под присмотром известного криминального авторитета
В россии назначили нового "смотрящего" за тюрьмами как по всей территории рф, так и на оккупированных территориях. Одной из главных его целей является создание новой ЧВК из числа заключенных, которая станет противовесом для получившей печальную известность ЧВК "Вагнера".
Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, "смотрящим" стал известный криминальный авторитет Армен Саркисян (прозвище Армен Горловский).
Отмечается, что одним из приоритетных заданий Саркисяна будет вербовка заключенных в новообразованную ЧВК, а новобранцев будут набирать именно в местах лишения свободы.
Саркисян близок к семье беглого президента Виктора Януковича, а также к еще одному известному авторитету Юрию Иванющенко (Юра Енакиевский). Он находится в украинском розыске, как один из организаторов убийств на Майдане. До вторжения россии заправлял теневым бизнесом в Горловке, а после "отжимал" бизнесы на оккупированных территориях.
Ожидается, что новая ЧВК станет конкурентом для "вагнеровцев", а ее финансирование будет осуществляться прокремлевским бизнесменом и владельцем связанной с "Газпромом" компании "Ташир Холдинг" Самвелом Карапетяном.
Стоит отметить, что создатель ЧВК "Вагнера" евгений пригожин попал под прицел ФБР, а за информацию о нем предлагают 250 тысяч долларов.