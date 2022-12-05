Страх путіна все сильніший: у росії підписано резонансний закон

Для росіян запровадили чергову заборону

Російська влада посилила законодавство щодо заборон на проведення мітингів і демонстрацій.

Як повідомляють російські ЗМІ, російський диктатор володимир путін підписав закон, яким запроваджується заборона на проведення масових заходів неподалік будівель держорганів, навчальних закладів, лікарень, аеропортів і портів, на вокзалах, на ділянках, де розташовані церкви та біля об’єктів життєзабезпечення.

До того як цей документ набрав чинності, проведення демонстрацій заборонялося лише біля будівель судів, екстрених оперативних служб та установ ФСВП, а також біля резиденцій путіна.

У новому законі також є положення, яке дозволяє місцевій владі в деяких випадках запроваджувати додаткові обмеження.

Нагадаємо, про страх російського диктатора перед протестними рухами відомо вже давно. Наприклад, телеграм-канал "Генерал СВР", який пов’язують із політологом Валерієм Солов’єм, повідомляв, що перед зверненням про оголошення мобілізації, путін вирішив виїхати з Москви, щоб уникнути можливого обурення.

У серпні президент України Володимир Зеленський також заявляв, що єдиним страхом путіна є страх за своє життя, а зараз загрожувати йому може лише власне населення.