Для россиян ввели очередной запрет

Российская власть ужесточила законодательство, которое касается запретов на проведение митингов и демонстраций.

Как сообщают российские СМИ, российский диктатор владимир путин подписал закон, которым вводится запрет на проведение массовых мероприятий неподалеку от зданий госорганов, учебных заведений, больниц, аэропортов и портов, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения.

До того как этот документ вступил в силу, проведение демонстраций запрещалось лишь у зданий судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН, а также у резиденций путина.

В новом законе также имеется положение, которое позволяет местным властям в некоторых случаях вводить дополнительные ограничения.

Напомним, о страхе российского диктатора перед протестными движениями известно уже давно. Например, телеграм-канал "Генерал СВР", который связывают с политологом Валерием Соловьем, сообщал, что перед обращением об объявлении мобилизации, путин решил уехать из Москвы, чтобы избежать возможного негодования.

В августе президент Украины Владимир Зеленский тоже заявлял, что единственным страхом путина является страх за свою жизнь, а в настоящее время угрожать ему может лишь собственное население.