Відстояти Бахмут: Parimatch допомагає ЗСУ на одному з найважчих напрямків фронту

Бренд Parimatch забезпечив адресну допомогу захисникам Бахмута у розмірі понад 720 тисяч гривень.

На схід України, де зараз ведуться важкі бойові дії, прибуло додаткове технічне та медичне забезпечення. А саме: бренд Parimatch допоміг з ремонтом автомобілів, передав обладнання для організації першої невідкладної допомоги та технічне спорядження для дистанційного керування квадрокоптерами.

Днями бренд забезпечив адресну допомогу захисникам Бахмута у розмірі понад 720 тисяч гривень.

З перших днів повномасштабної війни Росії в Україні місто Бахмут у Донецькій області контролюється українською армією. Хоча останні 5 місяців російські сили не залишають спроби окупувати цей населений пункт, Збройні Сили України тримають оборону міста і дають відсіч агресору.

Українські захисники під Бахмутом зараз як ніколи потребують допомоги для ефективної оборони на одному із найскладніших напрямків фронту. З огляду на це Parimatch взяв участь у забезпеченні окремих підрозділів ЗСУ критично необхідним обладнанням. Зокрема, бренд профінансував ремонт кількох автомобілів з передової, закупив та передав медичне обладнання для автомобілів швидкої допомоги, а також допоміжні засоби для організації мобільної пральні та душової.

"Мобільність, мужність та нестандартне мислення українських захисників підкорили весь цивілізований світ. Щодня справжні борці за незалежність роблять неможливе – деоккупують українські землі на півдні та уповільнюють наступи агресора на сході України. Найменше, що ми можемо зробити для наших героїв – дякувати їм протистояння російській агресії та допомагати вирішувати їхні потреби на передовій", – зазначила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Parimatch надав допомогу Україні на 295 млн гривень, основна частина якої спрямовується на потреби ЗСУ.