Окупанти мають невеликий успіх під Бахмутом: офіцер ВСУ пояснив, чим це загрожує

Російські загарбники наблизилися до траси Бахмут — Костянтинівка

На сході України, де зараз тривають найважчі бої, російські окупанти мають невеликий успіх на південь від Бахмуту. Їм удалося просунутися на 10-15 кілометрів. Однак для наших військових таке "досягнення" ворога залишилося практично непомітним.

Противник захопив населений пункт, який знаходиться близько до траси Бахмут — Костянтинівка (логістична дорога, — ред.). Про це офіцер 54-ї бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв розповів в інтерв’ю Радіо НВ. Це своєю чергою не загрожує нічим страшним, оскільки загарбники лише наблизилися до цієї дороги.

Бахмут — Костянтинівка на карті

"Ми не зможемо їздити в місто Костянтинівку через Бахмут, це проблема. Але так, вони захопили населений пункт Курдюмівка, це вже ближче до траси Бахмут — Костянтинівка, це логістична дорога, якою пересувається велика кількість військовослужбовців. Є інша дорога, але багато хто використовує саме цю. Все, чого вони зараз досягли — це просто наблизилися до неї", — зазначив Афанасьєв.

Курдюмівка на карті

Військовий додав, що не бачить нічого катастрофічного у події. Це дозволило нашим військовим зробити певні висновки та роботу над помилками.

"Причини цього просування нам довели, зробили аналіз та провели з нами роз’яснювальні роботи з приводу того, як ворог досягнув якогось успіху і щоб на наших ділянках фронту такого надалі не було", — підсумував Афанасьєв.

Нагадаємо, раніше кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Бахмуті та показав на фотографіях та відео, як зараз мешкає цей район Донецької області.