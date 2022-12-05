У ЗСУ пояснили, яке місто на Донеччині має для окупантів символічне значення

Після поразок на Херсонщині та Харківщини окупанти усіма способами намагатимуться захопити Бахмут

Місто Бахмут, що на Донеччині, має для росіян дуже велике символічне значення, адже вони стикнулися з масовими військовими поразками, а також падінням морального духу серед особового складу "другої армії світу".

Таку інформацію в ефірі щоденного всеукраїнського телемарафону повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, відзначивши, що захоплення Бахмута має для росіян не так стратегічне, як символічне значення. Особливо воно стало відчутним після великої кількості таких втрат як Херсон та область, а також Харківщина.

"У військовому плані він (Бахмут — ред.) не має стратегічного значення, поряд з цим, він має значення психологічне", — пояснив він.

За словами Сирського, саме через це окупаційна армія намагається будь-якими можливими способами прорвати оборону міста та захопити його.

"Тому він намагається у будь-який спосіб заволодіти цим містом, прорвати оборони і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стану", — додав він.

Командувач додав, що Бахмутський напрямок завжди мав особливе значення, адже метою прорвати його оборону росіяни заручилися ще кілька місяців тому.

Сирський також додав, що раніше розглядалися шість чи сім строків, в які окупаційна армія повинна була заволодіти Бахмутом, однак Збройні сили зривали ці плани і знищували ворога. Кожного разу українські захисники змушували противника змінювати командування, війська, нарощувати чисельність війська, проте за всі ці місяці вони спромоглися протиснутися не більше як на 5 кілометрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше російським військам вдалося вибити українські підрозділи з деяких позицій біля сіл південь від Бахмута. Головною метою окупантів є зменшення втрат, а також не допущення зриву висування штурмових груп на рубежі зосередження.