Війна — день 292: важкі бої за Бахмут, ЗСУ мають успіхи на Луганщині
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Оперативно про головне 12 грудня
Російське вторгнення в Україну триває 292 дні. Незважаючи на сильні пошкодження енергетичної інфраструктури в більшості українських регіонів зменшуються терміни відключень електроенергії. На фронті залишається важкою ситуація в районі Бахмута, проте ЗСУ мають певні успіхи на Донбасі. Зокрема, є інформація, що північна "артерія" окупантів у напрямку Сватова (Луганська обл.) потрапила під повний вогневий контроль ЗСУ.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Швеція розширюватиме підтримку Україні та розглядає цю допомогу як інвестицію у спільну безпеку, сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Він зазначив, що збільшення допомоги для України — це відповідь на ескалацію, що наростає з боку росії.
Глава Міноборони Швеції додав, що новий пакет допомоги включатиме системи ППО, амуніцію та спеціальний пакет для проходження зими.
Про те, що відбувалося 9 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 289: окупанти обстрілюють населені пункти по всій лінії фронту.
З даними за 10 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 290: ворог збирає сили для наступу на Бахмутському напрямку.
Інформація за 11 грудня доступна у зведенні: Війна — день 291: окупанти обстрілюють Україну та отримують "хлопки" у відповідь