Війна — день 292: важкі бої за Бахмут, ЗСУ мають успіхи на Луганщині

Оперативно про головне 12 грудня

Російське вторгнення в Україну триває 292 дні. Незважаючи на сильні пошкодження енергетичної інфраструктури в більшості українських регіонів зменшуються терміни відключень електроенергії. На фронті залишається важкою ситуація в районі Бахмута, проте ЗСУ мають певні успіхи на Донбасі. Зокрема, є інформація, що північна "артерія" окупантів у напрямку Сватова (Луганська обл.) потрапила під повний вогневий контроль ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Швеція розширюватиме підтримку Україні та розглядає цю допомогу як інвестицію у спільну безпеку, сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Він зазначив, що збільшення допомоги для України — це відповідь на ескалацію, що наростає з боку росії.

Глава Міноборони Швеції додав, що новий пакет допомоги включатиме системи ППО, амуніцію та спеціальний пакет для проходження зими.

Про те, що відбувалося 9 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 289: окупанти обстрілюють населені пункти по всій лінії фронту.

З даними за 10 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 290: ворог збирає сили для наступу на Бахмутському напрямку.

Інформація за 11 грудня доступна у зведенні: Війна — день 291: окупанти обстрілюють Україну та отримують "хлопки" у відповідь