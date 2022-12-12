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Зруйнований, але нескорений: як у звільнений Ізюм повертається життя (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Як виглядає Ізюм після деокупації Новина оновлена 12 грудня 2022, 12:21
Як виглядає Ізюм після деокупації. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Місто поступово повертається до мирного життя.

Місто Ізюм Харківської області, яке українські віськові звільнили 11 вересня, перебувало під російською окупацією від початку квітня до вересня 2022 року.

Ізюм — велике місто на півдні Харківської області. Знаходиться на відстані 138 км від Харкова на берегах річки Сіверський Донець.

До війни тут проживали 50 тисяч жителів, а на момент визволення залишилося близько 10 тисяч чоловік.

Розташування Ізюма
Розташування Ізюма (google.com.ua/maps)

З початком повномаштабного вторгнення росіяни постійно бомбардували Ізюм, перетворивши населений пункт на суцільну руїну. У місті зруйновано або суттєво пошкоджено 80% інфраструктури. Майже півроку люди жили без світла, води, та газу.

Зараз місто оговтується від наслідків російської окупації. Поступово стабілізується робота комунальних підприємств, на початку грудня підключили до опалення 68 багатоповерхових будинків. Містянам привозять гуманітарну допомогу та медикаменти.

Як сьогодні живе місто під українськими прапорами — дивіться у фоторепортажі.

Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
В місті важко знайти вцілілий будинок
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
Ізюм росіяни бомбардували чи не щодня
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
Пошкоджених автівок в місті багато
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
Внаслідок бойових дій пошкоджено купол храму
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
Ось такий вигляд мають більшість багатоповерхівок
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
Люди поступово повертаються до мирного життя
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - наслідки російської окупації
Руйнувань зазнали дороги і мости
Як виглядає Ізюм 12 грудня 2022 - пам'ятник Тарасові Шевченку
Дивом уцілів пам'ятник Тарасові Шевченку

Фото: Ян Доброносов

На жаль, Ізюм не оминула жахлива доля інших захоплених міст. Одразу після втечі окупантів у лісі на околиці міста було знайдено масове поховання українців.

Крім того, під час окупації російська армія влаштувала катівню у місцевому райвідділку поліції. Там росіяни утримували й мучили жителів міста.

Теги:
#Ізюм #Харківська область