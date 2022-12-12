Зруйнований, але нескорений: як у звільнений Ізюм повертається життя (фоторепортаж)

Місто поступово повертається до мирного життя.

Місто Ізюм Харківської області, яке українські віськові звільнили 11 вересня, перебувало під російською окупацією від початку квітня до вересня 2022 року.

Ізюм — велике місто на півдні Харківської області. Знаходиться на відстані 138 км від Харкова на берегах річки Сіверський Донець.

До війни тут проживали 50 тисяч жителів, а на момент визволення залишилося близько 10 тисяч чоловік.

Розташування Ізюма (google.com.ua/maps)

З початком повномаштабного вторгнення росіяни постійно бомбардували Ізюм, перетворивши населений пункт на суцільну руїну. У місті зруйновано або суттєво пошкоджено 80% інфраструктури. Майже півроку люди жили без світла, води, та газу.

Зараз місто оговтується від наслідків російської окупації. Поступово стабілізується робота комунальних підприємств, на початку грудня підключили до опалення 68 багатоповерхових будинків. Містянам привозять гуманітарну допомогу та медикаменти.

Як сьогодні живе місто під українськими прапорами — дивіться у фоторепортажі.

В місті важко знайти вцілілий будинок

Ізюм росіяни бомбардували чи не щодня

Пошкоджених автівок в місті багато

Внаслідок бойових дій пошкоджено купол храму

Ось такий вигляд мають більшість багатоповерхівок

Люди поступово повертаються до мирного життя

Руйнувань зазнали дороги і мости

Дивом уцілів пам'ятник Тарасові Шевченку

Фото: Ян Доброносов

На жаль, Ізюм не оминула жахлива доля інших захоплених міст. Одразу після втечі окупантів у лісі на околиці міста було знайдено масове поховання українців.

Крім того, під час окупації російська армія влаштувала катівню у місцевому райвідділку поліції. Там росіяни утримували й мучили жителів міста.