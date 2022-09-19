Символічні кадри зі звільненого Ізюма: тут теж є своя шафка, що тримається

В мережі опублікували фото зруйнованих будинків в Ізюмі

В Ізюмі на Харківщині, що так довго чекав на деокупацію, є дивом вцілілі куточки кімнат. В мережі опублікували світлини, де стіни у вщент зруйнованих будинків, досі тримають частини згубленого життя.

Денис Казанський, український блогер та воєнний оглядач, оприлюднив фото наслідків терористичних обстрілів. На них зображений зруйнований після авіаудару житловий будинок із залишками дитячої кімнати.

"Колір шафки є дуже символічним. Ми маємо триматися разом з нашою країною. Дуже шкода, що у наше спокійне життя прийшли окупанти. Мабуть, у цій кімнаті проживалися щасливі моменти, люди приймали гостей, згадували минулий день. Росіяни забрали це у нас," — коментують під постом.

Українці вже не раз називають вцілілі меблі будівель символом стійкості нашого народу. Фото з руїн Бородянки вірусилося соціальними мережами у квітні.

Фото вцілілої шафки в Бородянці стало символом стійкості нашого народу

"Треба бути сильним, як ця кухонна шафа", — писали користувачі у коментарях під твітом.

Відсьогодні шафка перебуває у фондах Національного музею Революції Гідності. Разом з нею передано і глиняного півника, що стояв на полиці.

Непорушний півник є декоративною посудиною для напоїв, виготовленою у 1960-х роках видатними майстрами художньої кераміки із Василькова.

Така ж скульптурка була подарована британському прем’єр-міністру Борису Джонсону під час його візиту до Києва. Після цього випадку півник став окремим персонажем і символом нескореності.

Борису Джонсону та Володимиру Зеленському подарували глиняних півників

Власниця кухонного атрибуту з Бородянки згадує, як ховалася у підвалі сусідньої багатоповерхівки, а потім виїхала в безпечне місце, втративши нажите роками майно.

На Харківщині ж окупанти залишили після себе лише масштабні руйнування та смерть. За словами Антона Геращенка, з усіх розбомблених російською авіацією населених пунктів, де йому довелося побувати, Ізюм — "це найбільш знищене і зруйноване місто". Там житлові будинки просто лежать в руїнах.

А як додає Денис Казанський, російські злочинці крили Ізюм з артилерії без жалю. Дуже багато місцевих жителів загинуло у перші дні війни.

Одна із центральних вулиць Ізюма

На одній з центральних вулиць міста у засипаній вирві від снаряду росте соняшник. Ця квітка здавна означала любов до Батьківщини, саме тому соняшник здається шрамом на понівечених, втім вже вільних дорогах.

Нагадаємо, у врешті-решт звільненому Ізюмі місцеві починають давати свідчення щодо воєнних злочинів росіян. На Харківщині знаходять братські могили та катівні.