Символичные кадры из освобожденного Изюма: здесь тоже есть свой шкафчик, который держится

В сети опубликовали фото разрушенных домов в Изюме

В Изюме на Харьковщине, который так долго ждал деоккупации, в домах чудом уцелели части комнат. В сети опубликовали фотографии, на которых стены разрушенных домов до сих пор удерживают части утраченной жизни.

Денис Казанский, украинский блоггер и военный обозреватель, обнародовал фото последствий террористических обстрелов. На некоторых из них изображен разрушенный после авиаудара жилой дом с остатками детской комнаты.

"Цвет шкафчика очень символичен. Мы должны держаться вместе с нашей страной. Очень жаль, что в нашу спокойную жизнь пришли оккупанты. Видимо, в этой комнате проживались счастливые моменты, люди принимали гостей, вспоминали прошедши день. Россияне забрали это у нас," — комментируют под постом.

Украинцы уже не раз называют уцелевшую мебель в домах символом стойкости нашего народа. Фото с руин Бородянки стало вирусным в социальных сетях в апреле.

Фото уцелевшего шкафчика в Бородянке стало символом стойкости нашего народа

"Нужно быть сильным, как этот кухонный шкафчик", — писали пользователи в комментариях под твитом.

Сегодня шкафчик находится в фондах Национального музея Революции Достоинства. Вместе с ним передан и стоявший на полке глиняный петушок.

Уцелевший петушок представляет собой декоративный сосуд для напитков, изготовленный в 1960-х годах выдающимися мастерами художественной керамики из Василькова.

Такая же скульптурка была подарена британскому премьер-министру Борису Джонсону во время визита в Киев. После этого случая петушок стал отдельным персонажем и символом непокоренности.

Борису Джонсону и Владимиру Зеленскому подарили глиняных петушков

Владелица кухонного атрибута из Бородянки вспоминает, как пряталась в подвале соседней многоэтажки, а затем уехала в безопасное место, потеряв нажитое годами имущество.

На Харьковщине оккупанты оставили после себя лишь масштабные разрушения и смерть. По словам Антона Геращенко, из всех разбомбленных российской авиацией населенных пунктов, где ему пришлось побывать, Изюм — "это самый разоренный и разрушенный город". Там жилые дома просто лежат в руинах.

А как добавляет Денис Казанский, российские преступники безжалостно крыли Изюм из артиллерии. Очень многие местные жители погибли в первые дни войны.

Одна из центральных улиц Изюма

На одной из центральных улиц города в засыпанной воронке от снаряда растет подсолнух. Этот цветок издавна означал любовь к Родине, именно поэтому подсолнух кажется шрамом на изуродованных, но уже свободных дорогах.

Напомним, в освобожденном Изюме местные начинают давать показания о военных преступлениях россиян. На Харьковщине находят братские могилы и пыточные камеры.