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Разрушенный, но непокоренный: как в освобожденный Изюм возвращается жизнь (фоторепортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Как выглядит Изюм после деоккупации Новость обновлена 12 декабря 2022, 12:21
Как выглядит Изюм после деоккупации. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Город постепенно возвращается к мирной жизни.

Город Изюм Харьковской области, освобожденный украинскими военными 11 сентября, находился под российской оккупацией с начала апреля до сентября 2022 года.

Изюм – большой город на юге Харьковской области. Расположен в 138 км от Харькова на берегах реки Северский Донец.

До войны здесь проживали 50 тысяч человек, а после освобождения осталось всего около 10 тысяч.

Расположение Изюма
Расположение Изюма (google.com.ua/maps)

С началом полномасштабного вторжения россияне постоянно бомбили Изюм, превратив населенный пункт в сплошные развалины. В городе разрушены или существенно повреждены 80% инфраструктуры. Почти полгода люди жили без света, воды и газа.

Сейчас город приходит в себя от последствий российской оккупации. Постепенно стабилизируется работа коммунальных предприятий, в начале декабря подключили к отоплению 68 многоэтажных домов. Горожанам привозят гуманитарную помощь и медикаменты.

Как сегодня живет город под украинскими флагами, смотрите в фоторепортаже.

Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
В городе трудно найти уцелевший дом
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
Изюм россияне бомбили чуть ли не каждый день
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
Поврежденных автомобилей в городе много
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
В результате боевых действий поврежден купол храма
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
Вот так выглядят большинство многоэтажек
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
Люди постепенно возвращаются к мирной жизни
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — последствия российской оккупации
В городе разрушены дороги и мосты
Как выглядит Изюм 12 декабря 2022 года — памятник Тарасу Шевченко
Чудом уцелел памятник Тарасу Шевченко

Фото: Ян Доброносов

К сожалению, Изюм не обошла ужасная судьба других захваченных городов. Сразу после бегства оккупантов в лесу на окраине города было найдено массовое захоронение украинцев.

Кроме того, во время оккупации российская армия устроила пыточную в местном райотделе полиции. Там россияне удерживали и истязали жителей города.

Теги:
#Изюм #Харківська область