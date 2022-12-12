Разрушенный, но непокоренный: как в освобожденный Изюм возвращается жизнь (фоторепортаж)
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Город постепенно возвращается к мирной жизни.
Город Изюм Харьковской области, освобожденный украинскими военными 11 сентября, находился под российской оккупацией с начала апреля до сентября 2022 года.
Изюм – большой город на юге Харьковской области. Расположен в 138 км от Харькова на берегах реки Северский Донец.
До войны здесь проживали 50 тысяч человек, а после освобождения осталось всего около 10 тысяч.
С началом полномасштабного вторжения россияне постоянно бомбили Изюм, превратив населенный пункт в сплошные развалины. В городе разрушены или существенно повреждены 80% инфраструктуры. Почти полгода люди жили без света, воды и газа.
Сейчас город приходит в себя от последствий российской оккупации. Постепенно стабилизируется работа коммунальных предприятий, в начале декабря подключили к отоплению 68 многоэтажных домов. Горожанам привозят гуманитарную помощь и медикаменты.
Как сегодня живет город под украинскими флагами, смотрите в фоторепортаже.
Фото: Ян Доброносов
К сожалению, Изюм не обошла ужасная судьба других захваченных городов. Сразу после бегства оккупантов в лесу на окраине города было найдено массовое захоронение украинцев.
Кроме того, во время оккупации российская армия устроила пыточную в местном райотделе полиции. Там россияне удерживали и истязали жителей города.