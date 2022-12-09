Війна — день 289: окупанти обстрілюють населені пункти по всій лінії фронту

Оперативно про головне 9 грудня

Широкомасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну триває 289 днів. Енергосистему України продовжує лихоманити, при цьому найскладніша ситуація в самому густонаселеному місті країни — Києві. Також зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На фронті росіяни обстрілюють із артилерії населені пункти та позиції ЗСУ по всій лінії зіткнення. Найзапекліші бої йдуть у Донецькій області, де окупанти продовжують намагатися вибити ЗСУ із займаних ними позицій у районі Бахмута.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 9 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Франція передала Україні 100 генераторів середньої потужності для проходження опалювального сезону, повідомляє Міністерство енергетики України. Зокрема, це генератори потужністю від 5 кВт до 10 кВт, а також від 12 кВА до 40 кВА.

Інформація за 6 грудня доступна у зведенні: Війна — день 286: Україна оговтується після масованого ракетного удару, а росіяни штурмують Бахмут

Про те, що відбувалося 7 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 287: в Україні тривають аварійні відключення електроенергії, важкі бої на Донбасі

З даними за 8 грудня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 288: окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.