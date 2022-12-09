"Переплутав": у росії вагнерівець-дезертир розстріляв копів і знайшов абсурдне виправдання (відео)

Виправдання "вагнерівця" здалися користувачам мережі абсурдними

У Ростовській області рф затримали озброєного кулеметом дезертира, який відкрив вогонь по поліцейських у Новошахтинську. Як стало відомо під час допиту, чоловік виявився членом приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомила інформагенція РИА "Новости", затриманий Павло Ніколін потрапив у списки "вагнерівців", коли відбував покарання за крадіжку та розбій. Вже 24 листопада завербований бойовик передумав воювати і втік з фронту, прихопивши із собою кулемет.

Після втечі росіянин напав на патрульних поліцейських у Новошахтинську, відкривши по них стрільбу. Один з копів був поранений.

Розшук "вагнерівця" тривав близько доби, після чого його знайшли на покинутій свинофермі. Під час затримання Ніколін все ж намагався втекти і чинив опір.

Під час судового засідання підозрюваний в обстрілі патрульних дезертир заявив, що відкрив вогонь по представниках "органів" лише тому, що думав, що це "укропи" (українці — Ред.) Він також підтвердив, що служив у групі "Вагнер".

Реакція користувачів мережі на абсурдні виправдання "вагнерівця" не забарилася. Більшість саркастично жартують, що було б дуже добре, якби у росії всі ходили з кулеметами і перестріляли одне одного. Є й такі, хто зазначає, що тепер у рф з'явиться нова "відмазка" для тих, хто скоїв тяжкі злочини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Кримську Краснодарського краю рф чоловік відкрив стрільбу з рушниці по перехожих, після чого наклав на себе руки.