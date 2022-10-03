Стрілянина у Чернівцях: з’явилося фото вбитої поліцейської та нові деталі

Дівчина служила у поліції з 2020 року

Під час стрілянини у Чернівцях загинула 22-річна патрульна, молодший лейтенант Таїсія Татарин.

Як йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Патрульної поліції України, Татарин разом із колегою Олександром Гуцулом прибула на виклик про розбещення неповнолітніх.

"Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилося, що чоловік мав із собою зброю і раптово зробив низку пострілів по інспекторах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейська отримала поранення не сумісне із життям, а її колега перебуває у шпиталі. Зловмисника поки знайдено не було, його пошуки тривають.

Татарин служила у лавах патрульної поліції з 2020 року. У відомстві її схарактеризували як принципову та чуйну колегу, яка вірно й самовіддано служила Україні та українському народу.

Як повідомлялося раніше, у столиці Німеччини Берліні чоловік убив кухонним ножем 44-річну жінку, яка була біженкою з України. Пізніше виявилося, що зловмисником виявився її 50-річний чоловік, у пари залишилося двоє неповнолітніх дітей. Їх передали органам опіки.