Стрельба в Черновцах: появилось фото убитой полицейской и новые детали

Девушка служила в полиции с 2020 года

Во время стрельбы в Черновцах погибла 22-летняя патрульная, младший лейтенант Таисия Татарин.

Как говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Патрульной полиции Украины, Татарин вместе с коллегой Александром Гуцулом прибыла на вызов о развращении несовершеннолетних.

"Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейская получила ранение не совместимое с жизнью, а ее коллега находится в госпитале. Злоумышленник пока найден не был, его поиски продолжаются.

Татарин служила в рядах патрульной полиции с 2020 года. В ведомстве ее охарактеризовали, как принципиальную и отзывчивую коллегу, верно и самоотверженно служившую Украине и украинскому народу.

Как сообщалось ранее, в столице Германии Берлине мужчина убил кухонным ножом 44-летнюю женщину, которая являлась беженкой из Украины. Позже оказалось, что злоумышленником оказался ее 50-летний муж, у пары остались двое несовершеннолетних детей. Их передали органам опеки.