В Черновцах стрельба, есть погибший и раненый: что известно

Местных жителей просят обходить улицу Воробкевича, чтобы не подвергать себя опасности

В понедельник, 3 октября, в Черновцах произошла стрельба вблизи местной школы под номером №27. После этого движение одной из улиц перекрыли, а в местных изданиях сообщили, что без жертв этот инцидент не обошелся.

Информацию о чрезвычайной ситуации на Буковине подтвердил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Нацполиция проводила задержание лица, обвиненного в развращении несовершеннолетних. 1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения. Подозреваемый скрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается", — написал он.

Тем временем в местных Telegram-каналах появились кадры с места событий, на которых видна работа правоохранителей. Как минимум четыре автомобиля патрульной полиции с включенными проблесковыми маячками стоят на улице Воробкевича. Предварительно известно, что в одном из домов на этой улице укрывается злоумышленник.

По информации местных СМИ, во время стрельбы погибла 22-летняя сотрудница патрульной полиции. Она вместе с коллегой прибыла на вызов о о развращении несовершеннолетнего, когда злоумышленник выстрелил в нее якобы из автомата Калашникова (информацию об оружии уполномоченные органы пока не подтвердили). Другой полицейский также получил ранения, но выжил.

Следует добавить, что в сети также распространялась информация о том, что якобы в перестрелке пострадали дети, однако данные не соответствуют действительности. Их опровергли в полиции Черновцов.

"Сейчас идет специальная полицейская операция. Информация о том, что дети находятся в заложниках не соответствует действительности", — отметили в отделе коммуникаций полиции Черновицкой области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одесской области коп случайно застрелил свою коллегу в ее же кабинете.