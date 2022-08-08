В Одесской области коп случайно застрелил свою коллегу в ее же кабинете: выяснились новые подробности

Свидетели происшествия говорят, что убийство произошло по неосторожности

В одном из отделений полиции Одесской области правоохранитель из табельного оружия выстрелил в голову своей 26-летней коллеге, в результате чего она погибла на месте. Предварительно известно, что убийство произошло из-за неосторожного обращения с оружием.

Как передает "Суспільне", информацию об этом подтвердили в Государственном бюро расследований, отметив, что в момент выстрела полицейский общался со своими коллегами в кабинете, а когда клал служебный пистолет в сейф по собственной неосторожности выстрелил в голову коллеги и она погибла на месте.

Между тем УНИАН сообщает, что трагический инцидент произошел в поселке Саврань в Одесской области еще 6 августа. Погибшей оказалась 26-летняя сотрудница Нацполиции региона.

Правоохранители, которые в момент выстрела были в одном помещении с погибшей и подозреваемым в ее убийстве, говорят, что причиной чрезвычайного происшествия стало неосторожное обращение с табельным оружием. После инцидента мужчина был арестован и в отношении его начали служебное расследование.

Тем временем в местных Telegram-каналах появилась информация, что стрельба произошла в кабинете погибшей, а ее коллега якобы пришел на работу в свой выходной. Каналы называют и имя погибшей, однако подтверждения этих данных пока нет.

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