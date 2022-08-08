На Одещині коп випадково застрелив свою колегу у її ж кабінеті: з'ясувалися нові подробиці

Свідки події кажуть, що вбивство сталося з необережності

В одному з відділків поліції Одеської області правоохоронець з табельної зброї вистрілив у голову своїй 26-річній колезі, внаслідок чого вона загинула на місці. Попередньо відомо, що вбивство сталося через необережне поводження зі зброєю.

Як передає "Суспільне", інформацію про це підтвердили у Державному бюро розслідувань, зазначивши, що в момент вистрілу поліціянт спілкувався зі своїми колегами у кабінеті, а коли клав службовий пістолет до сейфа через власну необережність вистрілив у голову колеги й вона загинула на місці.

Тим часом УНІАН повідомляє, що трагічний інцидент стався у місті Саврань на Одещині ще 6 серпня. Загиблою виявилася 26-річна співробітниця Нацполіції регіону.

Правоохоронці, які в момент пострілу були в одному приміщенні з загиблою та підозрюваний у її вбивстві, кажуть, що причиною надзвичайної події стало необережне поводження з табельною зброєю. Після інциденту чоловіка заарештували та розпочали службове розслідування.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація, що стрілянина сталася у кабінеті загиблої, а її колега нібито прийшов на роботу у свій вихідний. Канали називають й ім'я загиблої, однак підтвердження цих даних наразі немає.

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