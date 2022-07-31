"Вадатурського зробили конкретною ціллю": у мережі сумують через вбивство росією українського бізнесмена

Окупанти могли цілеспрямовано завдати удару по будинку бізнесмена

У неділю, 31 липня, росіяни масований удар по Миколаєву, внаслідок якого загинув власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон", герой України Олексій Вадатурський. При цьому точне влучення ракети по спальні бізнесмена наштовхує на думку, що удар завдався прицільно.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, на його думку, Вадатурський загинув не через випадкове влучення, а внаслідок цілеспрямованого прицільного удару.

"Вадатурський був одним із найбільших аграріїв країни, ключовою людиною в регіоні та великим роботодавцем. Точне влучення ракети не просто в будинок, а в конкретне крило – спальню – не залишає сумнівів у наведенні та коригуванні удару. Ще раз: Вадатурського зробили конкретною ціллю", — написав він.

Висловити прощальні слова захотіли та інші українські політичні та громадські діячі.

"Для Миколаєва Олексій Опанасович був не просто героєм, а справжнім ангелом-охоронцем, який завжди підставляв плече — з якими б труднощами наше місто не стикалося", — написав у своєму телеграм-каналі міський голова Олександр Сенкевич.

"Це втрата для сім’ї, миколаївців, області та всієї України. Втрата для сільського господарства, суднобудування. Це була велика Людина", — написав головний редактор Latifundist Костянтин Ткаченко.

"Наставник, учитель для багатьох, хороша людина, Герой України. Міг виїхати, 75 років, забезпечений так, що міг бути в будь-якій країні Світу і звідти керувати, але не поїхав, залишився, сказав не можу покинути своїх людей, буду поряд з ними ", — зазначив бізнесмен Євген Черняк.

"Його вбивство росіянами — це ще один "хлібний злочин" росії. Він умів годувати світ зерном. І будувати схему від зернятка та до хліба", — зазначила журналістка 1+1 Наталія Нагорна.

"Людина з 91 року будувала свою справу, вигадувала, масштабувала, пробивалася крізь політику і бюрократію, відбивалася від мафії, мріяла, примножувала багатства своєї країни, виводила її у світові лідери. Але до неї додому прийшла вона — плюгавий карлик, який собачої будки життя не побудував", — зазначила журналістка Тетяна Даниленко.

"Росіяни не обирають, кого вбивати – бідних чи заможних українців. Вони просто вбивають усіх українців. Через те, що українці. Руйнують усе, до чого можуть дістатись", — додала журналістка Ірина Ромалійська.

Своєю чергою, політолог Юрій Романенко зазначив, що росія хоче спрямовано знищити тих, хто дозволяє працювати українській економіці.

Тим часом у прокуратурі показали фото того, як виглядає будинок Вадатурського. Правоохоронці схиляються до версії, що бізнесмена могли убити навмисно.

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Як повідомлялося раніше, обстріл, під час якого загинув Вадатурський, за словами мера міста Олександра Сенкевича, став найсильнішим за весь час війни.