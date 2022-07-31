"Вадатурского сделали конкретной целью": в сети скорбят из-за убийства россией украинского бизнесмена

Оккупанты могли целенаправленно нанести удар по дому бизнесмена

В воскресенье, 31 июля, россияне массированный удар по Николаеве, вследствие которого погиб владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон", герой Украины Алексей Вадатурский. При этом точное попадание ракеты по спальне бизнесмена наталкивает на мысль, что удар наносился прицельно.

Как сообщил в своем телеграм-канале советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, по его мнению, Вадатурский погиб не из-за случайного попадания, а вследствие целенаправленного прицельного удара.

"Вадатурский был одним из самых крупных аграриев страны, ключевым человеком в регионе и крупным работодателем. Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", — написал он.

Высказать прощальные слова захотели и другие украинские политические и общественные деятели.

"Для Николаева Алексей Афанасьевич был не просто героем, а настоящим ангелом-хранителем, который всегда подставлял плечо — с какими бы трудностями наш город не сталкивался", — написал в своем телеграм-канале городской глава Александр Сенкевич.

"Это потеря для семьи, николаевцев, области и всей Украины. Утрата для сельского хозяйства, судостроения. Это был великий Человек", — написал главный редактор Latifundist Константин Ткаченко.

"Наставник, учитель для многих, хороший человек, Герой Украины. Мог уехать, 75 лет, обеспечен так, что мог быть в любой стране Мира и оттуда руководить, но не уехал, остался, сказал не могу бросить своих людей, буду рядом с ними", — отметил бизнесмен Евгений Черняк.

"Его убийство россиянами – это еще одно "хлебное преступление" россии. Он умел кормить мир зерном. И строить схему от зернышка и до хлеба", — отметила журналистка 1+1 Наталья Нагорная.

"Человек с 91 года строил свое дело, придумывал, масштабировал, пробивался сквозь политику и бюрократию, отбивался от мафии, мечтал, приумножал богатства своей страны, выводил ее в мировые лидеры. Но к нему домой пришло оно — плешивый карлик, который собачьей будки при жизни не построил", — отметила журналистка Татьяна Даниленко.

"Россияне не выбирают, кого убивать – бедных или состоятельных украинцев. Они просто убивают всех украинцев. Из-за того, что украинцы. Разрушают все, до чего могут дотянуться", — добавила журналистка Ирина Ромалийская.

В свою очередь политолог Юрий Романенко отметил, что россия хочет направленно уничтожить тех, кто позволяет работать украинской экономике.

Тем временем в прокуратуре показали фото того, как выглядит дом Вадатурского. Правоохранители склоняются к версии, что бизнесмена могли убить намерено.

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Как сообщалось ранее, обстрел, в ходе которого погиб Вадатурский, по словам мэра города Александра Сенкевича, стал сильнейшим за все время войны.