У Чернівцях стрілянина, є загиблий та поранений: що відомо

Місцевих жителів просять оминати вулицю Воробкевича, щоб не наражати себе на небезпеку

У понеділок, 3 жовтня, у Чернівцях сталася стрілянина поблизу місцевої школи під номером №27. Після цього рух однією з вулиці перекрили, а у місцевих виданнях повідомили, що без жертв цей інцидент не обійшовся.

Інформацію про надзвичайну ситуацію на Буковині підтвердив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Нацполіція проводила затримання особи, звинуваченої у розбещенні неповнолітніх. 1 поліцейська загинула, 1 поліцейський отримав поранення. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку. Операція із затримання злочинця триває", — написав він.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах з'явилися кадри з місця подій, на яких видно роботу правоохоронців. Як мінімум чотири автомобілі патрульної поліції з увімкненими проблисковими маячками стоять, попередньо, на вулиці Воробкевича. Попередньо відомо, що в одному з будинків по цій вулиці укривається зловмисник.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час стрілянини загинула 22-річна співробітниця патрульної поліції. Вона разом з колегою прибула на виклик щодо розбещення неповнолітнього, коли зловмисник вистрілив у неї нібито з автомата Калашникова (інформацію про зброю уповноважені органи наразі не підтвердили). Інший поліціянт також отримав поранення, але вижив.

Варто додати, що у мережі також розповсюджувалася інформація про те, що нібито у перестрілці постраждали діти, однак ці дані не відповідають дійсності. Їх спростували у поліції Чернівців.

"Наразі триває спеціальна поліцейська операція. Інформація про те, що діти перебувають у заручниках не відповідає дійсності", — зазначили у відділі комунікацій поліції Чернівецької області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Одещині коп випадково застрелив свою колегу у її ж кабінеті.