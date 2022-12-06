У росії дезертир із кулеметом розстріляв поліцейських: ціле місто в паніці

Попередньо відомо, що розшукуваний брав участь у війні проти України, проте самовільно залишив зону бойових дій

У місті Новошахтинськ, що у Ростовській області росії, оголосили у розшук чоловіка, який відкрив вогонь з кулемета по поліцейських. Один з представників правоохоронних органів поранений.

Як у вівторок, 6 грудня, повідомляють росЗМІ, розшукуваний у Новошахтинську чоловік відкрив стрілянину, коли його намагалися затримати поліцейські. Це сталося у момент, коли копи прочісували лісові місцевість і раптово помітили у лісі чоловіка у балаклаві, камуфляжі та зі зброєю. Останній, побачивши представників правоохоронних органів, одразу почав стріляти, після чого втік.

В результаті стрілянини вогнепальне поранення у таз отримав один із поліцейських. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Зараз дезертира розшукують по всім прилеглим районам міста. Оголошено план-перехоплення "Сирена".

У місті чути поодинокі постріли

Решті співробітників поліції вже наказали озброїтися автоматами та одягнути бронежилети. Мешканців просять сидіти вдома та не з'являтися на вулиці. У місті закривають дитячі садки та виїзд. Подекуди чути поодинокі постріли.

Варто відзначити, що, судячи з непідтверджених даних, що чоловік у камуфляжі може бути російським військовослужбовцем, який брав участь у війні проти України, однак самовільно залишив зону бойових дій, прихопивши із собою зброю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у російському місті Кримськ Краснодарського краю чоловік вийшов із рушницею на вулиці та відкрив стрілянину по перехожих, після чого наклав на себе руки.