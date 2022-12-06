В россии дезертир с пулеметом расстрелял полицейских: целый город в панике

Предварительно известно, что разыскиваемый участвовал в войне против Украины, однако самовольно покинул зону боевых действий

В городе Новошахтинск, что в Ростовской области россии, объявили в розыск мужчину, открывшего огонь по полицейским. Один из представителей правоохранительных органов ранен.

Как во вторник, 6 декабря, сообщают росСМИ, разыскиваемый в Новошахтинске мужчина открыл стрельбу, когда его пытались задержать полицейские. Это произошло в момент, когда копы прочесывали лесные местности и внезапно заметили в лесу мужчину в балаклаве, камуфляже и с оружием. Увидев представителей правоохранительных органов, он сразу начал стрелять, после чего скрылся.

В результате стрельбы огнестрельное ранение в таз получил один из полицейских. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Сейчас дезертира разыскивают по всем близлежащим районам города. Объявлен план-перехват "Сирена".

В городе слышны единичные выстрелы

Остальным сотрудникам полиции уже приказали вооружиться автоматами и одеть бронежилеты. Жителей просят сидеть дома и не появляться на улице. В городе закрывают детские сады и выезд. Кое-где слышны единичные выстрелы.

Стоит отметить, что по неподтвержденным данным, мужчина в камуфляже может быть российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины, однако самовольно покинувшему зону боевых действий, прихватив с собой оружие.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в российском городе Крымск Краснодарского края мужчина вышел с ружьем на улицы и открыл стрельбу по прохожим, после чего покончил с собой.