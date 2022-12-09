"Перепутал": вагнеровец-дезертир, который расстрелял копов в россии, нашел абсурное оправдание (видео)

Оправдания "вагнеровца" показались пользователям сети абсурдными

В Ростовской области (россия) задержали вооруженного пулеметом дезертира, открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске. Как стало известно во время допроса, мужчина оказался членом частной военной компании "Вагнер".

Как в пятницу, 9 декабря, сообщили российские "риа новости", задержанный Павел Николин попал в списки "вагнеровцев", когда отбывал наказание за кражу и разбой. Уже 24 ноября завербованный боевик передумал воевать и скрылся с фронта, прихватив с собой пулемет.

После побега россиянин напал на представителей патрульной полиции в городе Новошахтинск, открыв по ним стрельбу. Один из копов был ранен.

Розыск "вагнеровца" продолжался около суток, после чего его нашли на заброшенной свиноферме. Во время задержания Николин все же пытался сбежать и сопротивлялся.

Во время судебного заседания подозреваемый в обстреле патрульных дезертир заявил, что открыл огонь по представителям "органов" лишь потому, что думал, что это "укропы" (украинцы — ред.). Он также подтвердил, что служил в группе "Вагнер".

Реакция пользователей сети на абсурдные оправдания "вагнеровца" не заставила себя ждать. Большинство саркастически шутит, что было бы очень хорошо, если бы в России все ходили с пулеметами и поперестреливали друг друга. Есть и такие, кто отмечает, что теперь в России появится новая отмазка для тех, кто совершил тяжкие преступления.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в российском городе Крымск Краснодарского края мужчина вышел с ружьем на улицы и открыл стрельбу по прохожим, после чего покончил с собой.