росія перегляне ядерну доктрину? Слова путіна про превентивний удар схвилювали західні ЗМІ

У росії знову заговорили про ядерну зброю

Російський диктатор володимир путін продовжує шантажувати світ ядерною зброєю і допустив можливість перегляду своєї ядерної доктрини

Як повідомляє Bloomberg, після саміту ЄАЕС у Киргизстані путін розповів журналістам, що в доктрині може з’явитися положення про превентивний удар з метою "роззброєння противника".

"Якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам слід подумати про використання підходів наших американських партнерів", — сказав він.

Водночас у російських ЗМІ його цитату було наведено у більш розширеній формі.

"Просто думаємо над цим, ніхто ж не соромиться, коли говорить про це вголос у попередні часи та роки", — сказав путін.

Варто зазначити, що за цей тиждень російський диктатор двічі згадував про ядерну зброю, попереднього разу він заявив, що ризики ядерної війни зростають, а свої запаси путін назвав "стримувальним фактором".

У чинній доктрині зазначено, що росія може застосувати ядерну зброю у разі, якщо буде атакована з використанням зброї масового ураження або якщо існуватиме пряма загроза знищення країни.