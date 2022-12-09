Рус

росія перегляне ядерну доктрину? Слова путіна про превентивний удар схвилювали західні ЗМІ

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
володимир путін Новина оновлена 09 грудня 2022, 19:38
володимир путін. Фото ТСН

У росії знову заговорили про ядерну зброю

Російський диктатор володимир путін продовжує шантажувати світ ядерною зброєю і допустив можливість перегляду своєї ядерної доктрини

Як повідомляє Bloomberg, після саміту ЄАЕС у Киргизстані путін розповів журналістам, що в доктрині може з’явитися положення про превентивний удар з метою "роззброєння противника".

"Якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам слід подумати про використання підходів наших американських партнерів", — сказав він.

Водночас у російських ЗМІ його цитату було наведено у більш розширеній формі.

"Просто думаємо над цим, ніхто ж не соромиться, коли говорить про це вголос у попередні часи та роки", — сказав путін.

Варто зазначити, що за цей тиждень російський диктатор двічі згадував про ядерну зброю, попереднього разу він заявив, що ризики ядерної війни зростають, а свої запаси путін назвав "стримувальним фактором".

У чинній доктрині зазначено, що росія може застосувати ядерну зброю у разі, якщо буде атакована з використанням зброї масового ураження або якщо існуватиме пряма загроза знищення країни.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Ядерна зброя