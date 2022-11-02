Український журналіст-міжнародник, політичний оглядач Іван Яковина розповів, про що говорить витік даних про обговорення ядерних ударів у Росії

"Нью-Йорк Таймс" не просто так написала, що американці в курсі обговорення російськими генералами можливості застосування ядерної зброї.

Цей витік з Вашингтона буквально кричить: "Серед найвищих російських генералів є наш(і) агент(и)!!!". Звичайно, за нормальних обставин ЦРУ не ризикувало б своїм джерелом такого рівня, публічно заявляючи про його наявність.

Значить, обставини ні фіга не нормальні. Отже, розмови про застосування ЯО росіяни справді ведуть, причому досить серйозні. І, зважаючи на все, це підтверджується кількома американськими джерелами в Москві.

Думаю, американці зараз хочуть показати Кремлю, що точно знають про те, де, хто і на якому рівні зараз веде подібні розмови. Вони хочуть дати зрозуміти: рішення щодо застосування ЯО не буде таємним. У Білому домі про нього дізнаються одночасно з Кремлем, і вживуть відповідних заходів.

Крім того, цей витік має показати, що сховатися від удару відплати у Володимира Путіна не вийде: США точно знають, де і коли він знаходиться.