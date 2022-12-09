россия пересмотрит ядерную доктрину? Слова путина о превентивном ударе взволновали западные СМИ
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В россии опять заговорили о ядерном оружии
Российский диктатор владимир путин продолжает шантажировать мир ядерным оружием и допустил возможность пересмотра своей ядерной доктрины
Как сообщает Bloomberg, после саммита ЕАЭС в Кыргызстане путин рассказал журналистам, что в доктрине может появиться положение о превентивном ударе с целью "разоружения противника".
"Если мы говорим об обезоруживающем ударе, возможно, нам следует подумать об использовании подходов наших американских партнеров", — сказал он.
Вместе с тем в российских СМИ его цитата была приведена в более расширенной форме.
"Просто думаем над этим, никто же не стесняется, когда говорит об этом вслух в предыдущие времена и годы", — сказал путин.
Стоит отметить, что за эту неделю российский диктатор дважды вспоминал о ядерном оружии, в предыдущий раз он заявил, что риски ядерной войны растут, а свои запасы путин назвал "сдерживающим фактором".
В существующей доктрине указано, что россия может применить ядерное оружие в случае, если будет подвержена атаке с использованием оружия массового поражения или если будет существовать прямая угроза уничтожения страны.