"Угроза нарастает": путин сделал новое заявление о ядерном оружии

путин заявляет, что россия может применить ядерное оружие только в одном случае

Президент россии владимир путин продолжает "размахивать" ядерным оружием, угрожая его применением якобы в целях защиты своих интересов.

Выступая на встрече с Советом по правам человека (СПЧ) россии, 7 декабря, путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает, но в то же время добавил, что россия не намерена использовать оружие массового поражения первой. Страна рассматривает его как "средство защиты" и запустит его только в случае удара по ней.

"Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся построена вокруг так называемого ответно-встречного удара. Когда по нам наносится удар, мы наносим ответ", — сказал путин.

Он добавил, что в россии ядерное оружие находится в более продвинутом виде, нежели у остальных "ядерных" стран мира.

"Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть и они в более продвинутом и более современном виде находятся, чем у какой-либо другой "ядерной" страны. Это очевидно. Но мы не собираемся размахивать им как бритвой, бегая по всему миру, но, конечно, исходим из того, что оно есть. Это естественным образом сдерживающий фактор, а не провоцирующий", — отметил путин.

Напомним, что ранее "Телеграф" обсудил с экспертами – рискнет ли россия поставить мир на грань уничтожения, начав атаковать Украину ядерным оружием.