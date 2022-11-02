путин решится на ядерный удар? Джонсон дал четкий ответ

Непоправимые действия рф в дальнейшем приведут к крайне жестким последствиям.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что российский президент владимир путин все же не решится на применение ядерного оружия против Украины.

Об этом он рассказал в своем интервью для издания sky news, отметив, что для того, чтобы пойти на такой непоправимый шаг, нужно быть просто безумным.

"Я думаю, что это может произойти при условии, если он (путин — ред.) немедленно заявит о выходе россии из клуба цивилизованных наций. Это было бы полной катастрофой для его страны", — пояснил Джонсон, отметив, что в таком случае нынешнее экономическое наказание, которое смогло применить Запад против россии, будет существенно усилено.

Также он убежден, что в случае совершения непоправимого шага, россия потеряет так называемое покровительство Китая, и, в первую очередь, спровоцирует появление абсолютно истерической реакции непосредственно внутри самой рф.

Джонсон добавил, что на такие действия точно должен "быть ответ" Запада.

"Я считаю, что это критический момент для мира, и я считаю, что это ключевой момент. Это поворотный момент", — сказал он.

По мнению экс-министра, опасность заключается именно в том, что Запад пытается идти с агрессором на компромиссы, чтобы найти какое-то соглашение с путиным, однако такие действия лишь провоцируют диктатора к дальнейшей агрессии.

"Поэтому украинская победа может стать абсолютным переломным моментом для мира", — подытожил Джонсон, отметив, что награда за твердость и продолжение поддержки Украины абсолютно огромна, потому что впервые за десятилетие Британия продемонстрировала, что на самом деле верит в демократию и свободу слова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению сенатора США, мир ответит президенту россии владимиру путину, если тот все же решится на применение ядерного оружия против Украины.