Президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов полагает, что Кремль должен получить четкие послания о реакции в случае применения оружия массового поражения

В четверг, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО следует применять превентивные удары, чтобы рф знала, что с ней будет в случае использования ядерного оружия, которым она громко бряцает в последнее время.

В ответ последовала бурная реакция со стороны страны-агрессора, а также пояснения пресс-секретаря Зеленского – Сергея Никифора, что речь шла о санкциях, а не превентивном ядерном ударе.

Надо понимать, что вероятность применения ядерного оружия, к сожалению, остается высокой, и сам процесс обсуждения этого сценария все шире открывает "окно Овертона". Для остановки эскалации мир должен предпринять превентивные политические меры, и именно об этом говорил Зеленский.

Кремль должен получить четкие публичные и непубличные послания о реакции союзников в случае применения оружия массового поражения. Это может быть ограниченный военный ответ, но не менее важны политические решения.

У Запада остается еще довольно широкий набор инструментов, позволяющий усилить международную изоляцию рф. В плане экономических санкций – это полное отключение финансовой системы россии от SWIFT, без исключений для отдельных банков. Кроме того, на рассмотрении Госдепартамента США находится проект признания рф государством-спонсором терроризма.

Украинские дипломаты проводят активные переговоры о создании международного трибунала в отношении российского руководства. В случае применения неконвенционального оружия россия может быть исключена из ООН. Для устранения последствий радиоактивного заражения страны НАТО могут ввести в Украину контингент специальных подразделений, с целью проведения гуманитарной операции.

Обо всех этих алгоритмах нужно предупредить Кремль уже сейчас, во избежание катастрофы.

Весьма важна также позиция незападных стран, в частности Китая, Индии, Турции. Они, со своей стороны, должны донести руководству рф информацию о "красных линиях" и своей возможной реакции в случае их нарушения.

В пакете с ядерным шантажом россия опять продвигает идею об отказе Украины от части территорий, теперь якобы через проведение новых "референдумов" под международной опекой. Согласно плану, рф могла бы вывести войска из Херсонской и Запорожской областей после их голосования, взамен на признание миром российской юрисдикции над Крымом, Донецкой и Луганской областями. Вряд ли этот план станет сейчас реальностью, но он лишь демонстрирует, что многосторонние непубличные переговоры ведутся и потенциал дипломатии еще не исчерпан. Четкая позиция правительств ключевых стран мира может остановить ядерную войну.