Президент аналітичного центру "Політика" Ігор Попов вважає, що Кремль має отримати чіткі послання щодо реакції у разі застосування зброї масового ураження

У четвер, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО слід застосовувати превентивні удари, щоб росія знала, що з нею буде у разі використання ядерної зброї, якою вона голосно брязкає останнім часом.

У відповідь була бурхлива реакція з боку країни-агресора, а також пояснення прессекретаря Зеленського – Сергія Никифора, що йшлося про санкції, а не про превентивний ядерний удар.

Треба розуміти, що можливість застосування ядерної зброї, на жаль, залишається високою, і сам процес обговорення цього сценарію все ширше відкриває "вікно Овертона". Для зупинки ескалації світ має вжити превентивних політичних заходів, і саме про це говорив Зеленський.

Кремль повинен отримати чіткі публічні та непублічні послання щодо реакції союзників у разі застосування зброї масового ураження. Це може бути обмежена військова відповідь, але не менш важливими є політичні рішення.

У Заходу залишається досить широкий набір інструментів, що дозволяє посилити міжнародну ізоляцію росії. Щодо економічних санкцій – це повне відключення фінансової системи росії від SWIFT, без винятків для окремих банків. Крім того, на розгляді Держдепартаменту США знаходиться проєкт визнання росії державою — спонсором тероризму.

Українські дипломати проводять активні переговори щодо створення міжнародного трибуналу щодо російського керівництва. У разі застосування неконвенційної зброї росія може бути виключена з ООН. Для усунення наслідків радіоактивного зараження країни НАТО можуть запровадити в Україні контингент спеціальних підрозділів з метою проведення гуманітарної операції.

Про всі ці алгоритми потрібно попередити Кремль вже зараз, щоб уникнути катастрофи.

Дуже важливою є також позиція незахідних країн, зокрема Китаю, Індії, Туреччини. Вони, зі свого боку, повинні донести керівництву росії інформацію про "червоні лінії" і свою можливу реакцію у разі їх порушення.

У пакеті з ядерним шантажем росія знову просуває ідею про відмову України від частини територій, тепер нібито через проведення нових "референдумів" під міжнародною опікою. Згідно з планом, росія могла б вивести війська з Херсонської та Запорізької областей після їх голосування, натомість на визнання світом російської юрисдикції над Кримом, Донецькою та Луганською областями. Навряд чи цей план стане зараз реальністю, але він лише демонструє, що багатосторонні непублічні переговори ведуться і потенціал дипломатії ще не вичерпаний. Чітка позиція урядів ключових країн світу може зупинити ядерну війну.