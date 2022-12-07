"Загроза наростає": путін зробив нову заяву про ядерну зброю

Путін заявляє, що Росія може застосувати ядерну зброю тільки в одному випадку

Президент росії володимир путін продовжує "розмахувати" ядерною зброєю, погрожуючи її застосуванням нібито з метою захисту своїх інтересів.

Виступаючи на зустрічі президента з Радою з прав людини (РПЛ) росії, 7 грудня, путін заявив, що загроза ядерної війни наростає, але водночас додав, що росія не має наміру використовувати зброю масового ураження першою. Країна розглядає її як "засіб захисту" і запустить лише у разі удару по ній.

"Наша стратегія застосування засобів захисту, а саме як захист ми розглядаємо зброю масового ураження, ядерну зброю, вона вся побудована навколо так званого удару у відповідь. Коли по нам завдається удар, ми наносимо відповідь", — сказав путін.

Він додав, що в росії ядерна зброя знаходиться в більш просунутому вигляді, ніж в інших "ядерних" країн світу.

"Ми з глузду не з’їхали, усвідомлюємо те, що така ядерна зброя. Ці засоби у нас є і вони в більш просунутому і більш сучасному вигляді перебувають, ніж у будь-якої іншої "ядерної" країни. Це очевидно. Але ми не збираємося розмахувати їми як бритвою, бігаючи по всьому світу, але, звичайно, виходимо з того, що вони є. Це природним чином стримуючий фактор, а не провокуючий", — зазначив путін.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" обговорив з експертами — чи ризикне росія поставити мир на межу знищення, почавши атакувати Україну ядерною зброєю.