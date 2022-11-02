"Применим, если...": россия опубликовала заявление насчет ядерного оружия

рф может гипотетически применить ядерное оружие. Произойти это может в двух случаях.

В среду, 2 ноября, Министерство иностранных дел рф опубликовано заявление, в котором отмечается, что ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, или агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование государства гипотетически рф может применить ядерное оружие.

"При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана", — говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД рф призвали страны "ядерной пятерки" на деле продемонстрировать свою готовность работать над тем, чтобы между ядерными государствами не произошло военного столкновения и отказаться от попыток ущемления интересов друг друга.

Напомним, что